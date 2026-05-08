Diego Rivarola pide a gritos esta renovación en Universidad de Chile por dos años: “Demostró liderazgo”

El histórico ex goleador de los azules se la juega por una renovación en Universidad de Chile para las próximas temporadas.

Universidad de Chile piensa de lleno en el compromiso ante Unión La Calera este domingo, compromiso válido por la Fecha 5 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026, donde los azules buscarán los tres puntos.

Si bien recién estamos a mayo, en Universidad de Chile ya se empieza a hablar de los jugadores que terminan contrato como Franco Calderón, Maximiliano Guerrero o Matías Zaldivia, entre otros.

Es precisamente el ex jugador de Arsenal de Sarandí el que Diego Rivarola pidió su continuidad en F90 de ESPN: “Me parece que ha sido un aporte muy importante dentro de la U, debiese seguir y si tiene las intenciones y el club y técnico también…”, dijo.

Rivarola quiere a Zaldivia en la U por más tiempo. | Foto: Photosport

Para el histórico goleador de la U, la avanzada edad del chileno-argentino no es un impedimento para su renovación: “Tiene 35 años, yo creo que pueden ser unos dos años más. Es central, está bien físicamente”.

“Más allá de su pasado y la resistencia que tuvo con los hinchas, dentro de la cancha demostró liderazgo, por momentos fue capitán incluso”, complementó sobre un jugador que se transformó en el patrón de la defensa azul.

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¿Seguirá? El propio Matías Zaldivia manifestó sus ganas de seguir ligado a Universidad de Chile por más tiempo, club que lo acogió con los brazos abiertos después de un paso por el archirrival de los azules.

En síntesis

Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera por el Grupo D este domingo.

El defensa Matías Zaldivia finaliza su contrato con el club en diciembre de 2026.

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