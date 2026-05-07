Claudio Borghi no tuvo filtro alguno para hablar del rendimiento de este jugador en la UC.

Universidad Católica desaprovechó una importante oportunidad para poder encaminar su clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores 2026, en la que los ‘Cruzados’ no pudieron aprovechar el jugar con un hombre más y solo igualó sin goles ante Cruzeiro en el Claro Arena.

Después de lo que fue este duelo, el ex futbolista Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de Picado TV y habló de lo que fue el rendimiento del equipo nacional, en la que cuestionó lo que fueron las decisiones de Daniel Garnero en la UC.

“Uno puede tener miedo a perder, pero no miedo a ganar, entonces tienes que buscar alternativas desde la expulsión de Arroyo, tiene que haber un cambio de actitud a partir de esa posibilidad de jugar con uno más, si no tienes la posibilidad de llegar al arco, desgastar al equipo rival, pero nunca lo hizo la Católica”, comenzó señalando Borghi.

Siguiendo en la misma línea, el ‘Bichi’ también habló de lo que fue la aparición de Matías Palavecino en el segundo tiempo, en la que indica que no pudo ser de ayuda para el equipo de la Universidad Católica con su ingreso.

Borghi le cae a Palavecino | Foto: Photosport

“Si tú eres Palavecino y sabes que el técnico no te pone porque no muestras nada diferente, te da la posibilidad acá, sigues en la banca, la cagas, pero sigues en la banca”, remarca.

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Finalizando, Borghi no tuvo pelos en la lengua para decir que Palavecino dejó escapar una gran oportunidad para mostrarse en la UC y le dio la razón a Daniel Garnero porque no lo considera un jugador importante dentro del equipo.

“Acá tú tienes que demostrar que eres diferente, que tienes otras posibilidades y que el técnico tiene que abrir los ojos, hoy le volvió a dar la razón al técnico del porque no juega” , cerró.

En Síntesis

Claudio Borghi criticó a Daniel Garnero por la falta de actitud tras la expulsión rival.

criticó a por la falta de actitud tras la expulsión rival. El volante Matías Palavecino ingresó en el segundo tiempo sin lograr destacar según Borghi .

ingresó en el segundo tiempo sin lograr destacar según . Borghi afirmó que el rendimiento de Palavecino justifica su suplencia en la Universidad Católica.