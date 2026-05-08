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Universidad Católica

Con esta combinación, Universidad Católica abrocha la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores

El conjunto cruzado podría abrochar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América en la Fecha 5.

Esto necesita la UC para clasificar a los octavos de Copa Libertadores
Esto necesita la UC para clasificar a los octavos de Copa Libertadores

Universidad Católica marcha al tope del Grupo D de la Copa Libertadores de América con 7 puntos, los mismos que Cruzeiro. Un poco más abajo está Boca Juniors con 6 unidades y Barcelona de Guayaquil con 3.

En la próxima fecha, donde la UC recibirá en el Claro Arena a Barcelona y Boca Juniors hará lo propio ante Cruzeiro, el conjunto cruzado podría dejar timbrado su paso a los octavos de final del máximo torneo continental.

La UC empató con Cruzeiro de local. | Foto: Photosport

La UC empató con Cruzeiro de local. | Foto: Photosport

¿Cómo? De partida, la UC tiene que imponerse sí o sí a Barcelona y esperar que en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro no haya un empate, ya que eso abriría la opción a que Cruzeiro pase a la UC y Boca lo iguale, aunque los argentinos se impondrían por los cruces directos.

Asumiendo que la UC vence a Barcelona, un triunfo de Cruzeiro dejaría a ambos con 10 e inalcanzable para Boca Juniors que tendría 6. Un triunfo de Boca sobre los brasileños, por otro lado, dejaría a la UC con 10, Boca 9 y Cruzeiro 7, pero la UC se impondría a Cruzeiro en caso de empate en la última fecha por los enfrentamientos previos.

Así las cosas, Universidad Católica necesita un triunfo ante Barcelona de Guayaquil en la próxima fecha y que no haya empate entre Boca Juniors y Cruzeiro para timbrar su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

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En síntesis

  • Universidad Católica lidera el Grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos acumulados.
  • La UC clasificará a octavos si vence a Barcelona y no empatan Boca contra Cruzeiro.
  • El próximo encuentro de los cruzados se disputará en el estadio Claro Arena ante Barcelona.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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