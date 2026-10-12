Matías Zaldivia no se baja de la lucha por el título con la U: “La ilusión a nosotros no nos la quita nadie”

El defensor de la Universidad de Chile, Matías Zaldivia dejó este importante mensaje tras el triunfo.

Universidad de Chile logró un importante triunfo por la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 6-0 a Ñublense de Chillán y se prenden con todo en la lucha por la parte alta del torneo.

Tras lo que fue este partido, el defensor azul Matías Zaldivia conversó con los medios de comunicación en la zona mixta y desglosó lo que significa este triunfazo para la U en lo que es su lucha por el Chile 2 con la Universidad Católica.

“Hicimos un partido muy bueno de inicio a fin, obviamente con la expulsión se abrió más el partido, pero hasta la expulsión estábamos haciendo un gran partido, estábamos 2-0, la diferencia de goles es importante en la competencia que estamos con Católica”, partió señalando Zaldivia.

Agregando a esto, el ‘Mati’ dejó bien en claro que con este triunfo, la ilusión por el título en la Universidad de Chile volvió a aparecer tras lo que fue la dura derrota que sufrió Colo Colo.

Zaldivia no pierde la ilusión con la U | Foto: Photosport

“Ahora también hay que mirar para arriba porque Colo Colo perdió puntos y la ilusión a nosotros no nos quita a nadie”, remarca.

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Siguiendo en esa línea, el zaguero azul tiene la consigna marcada dentro de la Universidad de Chile, en la que irán partido a partido buscando quedarse con las victorias y luego, verán para que alcanzará en el cierre de la temporada.

“La diferencia antes era grande, ahora se acortó a nueve puntos, con la ilusión intacta, partido a partido, ahora descansaremos unos partidos para afrontar la vuelta con Antofagasta, aún estamos en la serie, la Copa Chile es uno de nuestros objetivos, lo vamos afrontar de gran manera ese partido”, declaró.

Concluyendo, Zaldivia sabe que el equipo debía reponerse rápidamente de lo que fue el partido de ida ante Deportes Antofagasta por Copa Chile, en la que se vieron muy erráticos, algo que pudieron dejar atrás con esta sólida victoria.

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“Nosotros sabíamos que hicimos un mal partido en Antofagasta y teníamos que cambiar la imagen, como dije antes, Colo Colo perdió puntos y nosotros tenemos que estar ahí expectantes, ganar nuestros partidos y ver hasta dónde llegamos”, cerró.