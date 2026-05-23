Jordhy Thompson reaparece en Chile y esta historia en Instagram ilusiona a los hinchas de Colo Colo

El delantero del Orenburg de Rusia nunca ha escondido su deseo de volver algún día a Colo Colo.

El mercado de fichajes comienza a acercarse y en Colo Colo ya aparecen rumores, movimientos y posibles nombres pensando en el segundo semestre de la temporada 2026.

Uno de los jugadores que sigue generando reacciones entre los fanáticos del Cacique es Jordhy Thompson, extremo formado en el Estadio Monumental que dejó el club en enero de 2024 y que actualmente milita en el Orenburg de Rusia.

A través de distintas entrevistas, Thompson ya había manifestado anteriormente su deseo de regresar algún día al elenco albo. “Tengo algo pendiente con Colo Colo, le fallé al hincha”, señaló hace un tiempo el oriundo de Anfofagasta.

Jordhy Thompson disfruta de sus vacaciones en Chile

Ahora, el futbolista, que se encuentra en Chile disfrutando de vacaciones junto a pareja Camila Sepúlveda y su hijo Valentín, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde aparece junto a su agencia de representación AIM Fútbol. “Al día”, escribió.

La historia que encendió la ilusión entre los hinchas de Colo Colo | FOTO: Captura Instagram

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre los hinchas albos, quienes inmediatamente empezaron a especular sobre una eventual vuelta del extremo al conjunto Popular.

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Cabe recordar que Thompson mantiene contrato con el Orenburg de Rusia hasta junio de 2027, aunque a fines de este año podría comenzar a negociar como agente libre pensando en su futuro deportivo.

En resumen…

Jordhy Thompson volvió a aparecer en Chile durante sus vacaciones y una historia de Instagram junto a su agencia de representación desató múltiples especulaciones entre los hinchas de Colo Colo.

Aunque no existen negociaciones oficiales, el delantero ya había reconocido anteriormente su deseo de volver al club albo.