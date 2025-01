Universidad de Chile ha tenido un robusto Mercado de Fichajes para la temporada 2025, en donde los azules han confirmado a 5 refuerzos, Rodrigo ‘Tucu’ Contreras está próximo a firmar su contrato y vendrán sí o sí más incorporaciones.

Cristián Caamaño, destacado periodista nacional y panelista del programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, sorprendió a los hinchas del cuadro azul y aseguró que la U ya tiene abrochado a su séptimo jugador para un 2025 repleto de desafíos.

“Me dicen que ya tienen cerrado al otro delantero, pero no me lo liberaron. Pero la U ya tiene a su séptimo refuerzo abrochado. No lo quieren anunciar hasta que esté en Chile”, dijo sin mencionar nombres.

Caamaño asegura que Álvarez tiene a su séptimo refuerzo. | Foto: Photosport

Cabe recordar que el gran anhelo de Gustavo Álvarez y la dirigencia de la U es Octavio Rivero, pero el delantero de Barcelona se encuentra en una incómoda posición tras la intransigencia de la directiva ecuatoriana para dejarlo partir.

Las últimas informaciones desde Ecuador hablan de que el presidente de la institución se habría puesto en pie de guerra con Rivero y, si la U no paga lo que pide el cuadro ecuatoriano, el jugador no saldrá de Guayaquil.

Ahora, habrá que esperar a la confirmación de Universidad de Chile para ver quién es el séptimo refuerzo que Cristián Caamaño anunció y el cual tiene expectantes a los hinchas azules de cara a una nueva temporada.

La U debuta en Copa Chile

La U debutará en la Copa Chile 2025 el miércoles 29 de enero cuando tenga que enfrentar, en calidad de visitante, a Deportes Recoleta en el inicio de la defensa del título.