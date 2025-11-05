La victoria por 2-0 sobre Everton en el partido pendiente en Santa Laura trajo un necesario alivio deportivo a Universidad de Chile. El equipo de Gustavo Álvarez sumó tres puntos clave y cerró una semana que, fuera de la cancha, estuvo marcada por una fuerte tensión interna, o al menos, mediática.

Durante las horas previas, la noticia revelada por Pablo Ramos de ESPN de una “ruptura total” entre Álvarez y la dirigencia de Azul Azul se tomó la agenda. Se aseguró que el técnico no seguiría en 2026 debido a “profundas diferencias” en la planificación deportiva, poniendo en jaque el proyecto del club.

Con este ambiente enrarecido, se esperaba una voz oficial que diera certezas, algo que finalmente sucedió.

Mucho se ha hablado de la posible salida de Gustavo Álvarez de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Michael Clark y su metáfora para aclarar el futuro de Gustavo Álvarez

Tras el pitazo final en el recinto deportivo de la comuna de Independencia, fue el presidente de la concesionaria, Michael Clark, quien asumió la vocería para aclarar la postura del club respecto a la continuidad de su entrenador.

“Nos estamos jugando cosas muy importantes, estamos en la pelea por el Chile 2 y hoy día estamos enfocados en eso”, partió diciendo.

“Ustedes saben, trabajan en esto. La mayoría de las cosas que se dicen de la U terminan siendo siempre falsas, terminan siendo mentiras y la hacen algunos periodistas que son el plato de la ensalada del asado. Esa es la fuente”, agregó.

“Yo veo un grupo humano muy enfocado en cerrar el año, muy unido. Tenemos un tremendo plantel, un tremendo cuerpo técnico y a final de año nos vamos a sentar para ver que es lo mejor para el club y ya llegará ese minuto. Yo no veo ninguna división interna, yo veo a un grupo muy unido”, sentenció el ingeniero comercial.

En síntesis…

Tras la victoria 2-0 sobre Everton, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, “salió a aclarar” los rumores sobre la salida de Gustavo Álvarez. El timonel blindó a su técnico asegurando que “la mayoría de las cosas que se dicen de la U terminan siendo falsas”.