El histórico de Universidad de Chile se refirió al caso del atacante argentino. Hizo hincapié en los prejuicios por su orientación sexual.

Universidad de Chile tuvo a una destacada figura en carpeta en el último mercado de fichajes. Según reveló su propio agente, Ignacio Lago captó la atención del conjunto estudiantil.

Además de ser protagonista de goles y asistencias en Colón de Santa Fe, el atacante de 23 años sorprendió a la opinión pública al presentar a su novio al mundo: dejó los tabúes atrás por su orientación sexual.

Un hecho que para Miguel Ángel Gamboa es digno de alabar. En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico de la escuadra azul valoró la fuerza del futbolista argentino para no esconder su sentir a pesar de los prejucios.

“La verdad que yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a tener un jugador gay, que lo declare abiertamente, nunca me puse en ese plan”, indicó enfatizando en los cambios culturales y generacionales.

“Es valiente, ahora yo no sé cómo será la posible convivencia en el vestidor. Que bueno por él, que pueda jugar y que esté mezclado ahí en un vestidor, donde siempre hay bromas y cosas“, agregó.

Miguel Ángel Gamboa valoró la personalidad de Ignacio Lago. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile se interesó en Ignacio Lago

Finalmente, consultado sobre si el balompié nacional está preparado para recibir al delantero trasandino y que se sienta cómodo en territorio chileno, el mundialista en España 1982 dudó.

“No sé, no me he puesto en ese plan, pero los niños y la gente joven ya acepta mucho esto. Ya no está el trato que teníamos en nuestra época: tú no puedes llegar y decir ciertas cosas. Lo mismo pasa con lo racial“, cerró.

En resumen:

El atacante argentino Ignacio Lago estuvo en la carpeta de refuerzos de Universidad de Chile .

estuvo en la carpeta de refuerzos de . El exfutbolista Miguel Ángel Gamboa valoró la valentía del jugador por declarar públicamente su orientación sexual.

valoró la valentía del jugador por declarar públicamente su orientación sexual. El mundialista destacó la aceptación de la gente joven sobre estos temas en el fútbol actual.