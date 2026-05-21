El mundialista analizó las críticas al portero de Universidad de Chile y aseguró que no rendirá mejor de lo que ya lo ha hecho.

Universidad de Chile no la pasa bien y uno de los principales apuntados en este momento es Gabriel Castellón. El arquero azul no ha exhibido seguridad en situaciones claves y ello fue advertido por Óscar Wirth.

El mundialista con La Roja en el Mundial de 1982 conversó con BOLAVIP Chile y le dejó un mensaje a la escuadra estudiantil: no hay que esperar más del oriundo de Valparaíso.

Si bien no lo cuestionó directamente, aterrizó a los fanáticos por sus pretensiones. Llamó a no generar expectativas sobre un mayor rendimiento, ya que cree que llegó a su tope. Y él conoce la posición a la perfección.

“No creo que pueda jugar más de lo que lo hemos visto, pero tampoco es el responsable directo de todas las cosas que le pasan a la U. Habría ver qué cosas de manejo futbolístico global no se están haciendo correctamente”, lanzó.

“Pero cuando las cosas andan mal, uno generalmente espera que el arquero te salve, también es verdad. Pero él es un arquero normal, no es un arquero que salve partidos“, agregó.

Oscar Wirth advirtió a Universidad de Chile por Gabriel Castellón. (Imagen: Photosport)

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El futuro de Gabriel Castellón en Universidad de Chile

Finalmente, el retirado guardavallas analizó cuál puede ser el siguiente paso en la carrera del portero titular del conjunto universitario. Para él, ya alcanzó su peak y no lo superará.

“Entonces, lo que le ha pasado es el reflejo de lo que él es. Lo que pasa es que si alguien aspira a que él juegue como (Claudio) Bravo y después vaya al (Manchester) City, eso no va a suceder nunca“, cerró.

En resumen:

El exguardameta Óscar Wirth analizó el cuestionado rendimiento actual del portero Gabriel Castellón .

analizó el cuestionado rendimiento actual del portero . El mundialista afirmó que el arquero de Universidad de Chile ya alcanzó su rendimiento máximo.

ya alcanzó su rendimiento máximo. El retirado guardavallas definió al actual titular del conjunto azul como un arquero normal.