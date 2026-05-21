El ex azul no tiene dudas a la hora de analizar lo que le falta a la U para enfrentar la segunda parte del año.

Universidad de Chile ya planifica lo que será la exigente segunda rueda del campeonato nacional. En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exlateral azul, Hugo Droguett, analizó las principales carencias del plantel estudiantil, cuestionó la viabilidad de Lucas Assadi como conductor y apuntó con nombre y apellido a los puestos que la dirigencia debe ir a buscar al mercado de pases de urgencia.

Para el lateral izquierdo, la zona posterior es una de las mayores urgencias que debe resolver el cuerpo técnico azul de cara al segundo semestre, especialmente por la falta de variantes y la nula consideración de algunas piezas.

“Yo creo que bueno, probablemente en la defensa, ya que al parecer por lo que uno ha visto el cuerpo técnico no confía en Calderón. Dicen que por ahí va a haber una salida y claramente ahí va a tener que traer a alguien”, arrancó advirtiendo el otrora carrilero laico.

El debate se encendió con fuerza al momento de analizar la creación del juego en el “Romántico Viajero”. Al ser consultado sobre si la U necesita un enganche clásico y si Lucas Assadi puede cumplir ese rol, Droguett desmitificó la posición del juvenil y pidió un conductor con jerarquía.

“Quizás en el medio alguien que pueda… un ’10’ que hoy en día escasean. Porque arriba tiene gente, a no ser que también pueda pretender algún extremo y ahí en el medio ya no necesitaría gente”, desmenuzó.

Para Hugo Droguett Lucas Assadi no es un número 10.

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Al profundizar en las características de Assadi, el exseleccionado chileno fue claro en que rinde mejor viniendo desde las bandas que asumiendo la conducción total. “Es que Assadi, en su mejor momento en la U, me parece que con Álvarez jugaba como estilo extremo que se usa hoy en día, tirado al medio hacia afuera. O sea, yo creo que él o puede usarlo ahí y ya claramente, o derechamente tendría que traer a alguien en el medio que maneje los hilos de la U”, sentenció de forma táctica.

¿Le alcanzará a la U para pillar a Colo Colo?

Finalmente, Hugo Droguett abordó la compleja misión de recortar la distancia de 10 puntos que le sacó Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones. Pese a reconocer que la tarea es sumamente difícil debido a la regularidad del archirrival, el exjugador no pierde la fe de cara al desenlace del torneo.

“Es difícil, difícil porque bueno, Colo Colo no juega Copa, la U tampoco. Claramente la U debería haber estado mucho mejor de lo que está ahora. No tuvo un buen inicio y ante eso, Colo Colo le ha sacado una diferencia por ahora importante. Pero bueno, queda campeonato todavía, todo puede pasar. La U necesita mejorar, me parece que con un par de refuerzos eso se puede dar”, concluyó esperanzado Hugo Droguett.