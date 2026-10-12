Nicolás Ramírez lanza un ilusionante mensaje en Universidad de Chile: “Nosotros siempre…”

El defensor de la Universidad de Chile, Nicolás Ramírez dejó este potente mensaje en los 'Azules'.

Universidad de Chile tuvo un partido de ensueño dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ mostraron su mejor versión en el Estadio El Teniente y vencieron por un contundente 6-0 a Ñublense de Chillán.

Después de lo que fue este partido, el defensor azul Nicolás Ramírez conversó con los medios de comunicación en zona mixta y dejó sus sensaciones a lo que fue esta victoria categórica del ‘Romántico Viajero’.

“Lindo partido, es bueno para la confianza, es para lo que el equipo trabajó, es bueno que haya sido este el resultado”, comenzó señalando Ramírez.

Este triunfo sin duda que consolida a los ‘Azules’ en su lucha por el Chile 2, pero además vuelve a ilusionar al equipo de Fernando Gago en soñar con el título, en donde el ‘Nico’ deja en claro que el equipo mantiene la ilusión intacta y harán todo para llegar a lo más arriba posible en la tabla.

Ramírez habla después del triunfo de la U | Foto: Photosport

“Nosotros siempre hemos aspirado a lo máximo, vamos a contar puntos cuando termine el campeonato. Está la ilusión”, explicó.

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Concluyendo, Ramírez valoriza esta goleada para poder seguir incrementando la diferencia de gol dentro de la Universidad de Chile, en la que sabe que en esta recta final del torneo nacional puede ser fundamental.

“También es importante marcar los máximos goles para acortar distancias o pasar a los equipos”, cerró.