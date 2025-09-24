La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 promete ser un partido cargado de intensidad y estrategia.

Tras el empate 0-0 en la ida, los equipos llegan con las cuentas claras: cualquier gol puede definir quién avanza a las semifinales. Esta vez, el choque se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pero sin público, lo que añade un factor psicológico importante para ambos planteles.

La U afronta el duelo ante los Íntimos con la presión de mantener el buen nivel mostrado en Lima, pero con una ausencia importante: Marcelo Díaz no estará disponible para este cotejo.

Carepato Díaz sufrió un desgarro que le impedirá estar ante Alianza Lima | FOTO: Andres Pina/Photosport

Sebastián Rodríguez se roba las miradas de la prensa de Perú

Es por esto que Gustavo Álvarez comienza a delinear lo que será la formación titular ante los de Néstor Gorosito y ahí podría ingresar desde el primer minuto el uruguayo Sebastián Rodríguez.

El buen partido de “Bigote” no pasó desapercibido en Perú. Mauricio Loret de Mola, periodista del país vecino, entregó su opinión en el programa de YouTube Deganche.

“Sebastián Rodríguez entró muy bien contra Alianza Lima, entró muy bien a manejar los tiempos, era ese primer pase que necesitaba la U y se paró mucho al lado de los defensores cuando sacaban los defensores”, recalcó.

El reconocimiento refleja la importancia del volante charrúa para controlar el ritmo del juego, generar seguridad en la salida y ser clave en la construcción de juego del Romántico Viajero en un partido tan cerrado como el de la revancha frente a Alianza Lima.

¿A qué hora se disputará el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima?

Cabe destacar que el duelo se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.