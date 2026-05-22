Héctor Tito Awad golpea la mesa y pide una profunda limpieza en la U: “Hay que echar a…”

El reconocido comentarista azul dio a conocer los tres puestos que, a su juicio, la U necesita reforzar para levantar el nivel en el segundo semestre.

Universidad de Chile atraviesa un momento irregular en la temporada 2026. El equipo dirigido por Fernando Gago marcha en la octava posición de la Liga de Primera y viene de sufrir una dura derrota ante Cobresal, resultado que volvió a encender las dudas entre los hinchas azules.

Si bien el Romántico Viajero ha mostrado pasajes de buen fútbol durante el semestre, la falta de regularidad y algunos problemas en ofensiva siguen siendo motivo de análisis de cara al segundo tramo de la temporada.

Es por esta razón que la gerencia deportiva, en conjunto con Gago, ya comienza a pensar en lo que será el mercado de pases invernal, donde los azules podrán fichar a tres jugadores que los ayuden a cumplir sus objetivos a fin de año.

Héctor Tito Awad y los tres puestos que debe reforzar la U

En medio de ese escenario, uno de los que entregó una opinión tajante sobre el plantel azul fue Héctor “Tito” Awad, reconocido hincha del Chuncho y habitual comentarista en La Magia Azul.

“Yo creo que lo que necesitas son tres nomás los que tienes que contratar. Yo voy a ser bien concreto en esto, ¿ah? Necesita para mí un lateral izquierdo, necesita un puntero derecho y necesita echar a todos los centrodelanteros y traer centrodelanteros. Esos son los tres refuerzos que tiene que tener, para mí”, expresó.

Juan Martín Lucero no termina de convencer del todo al hincha azul | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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“A mí me falta alguien que apure a Guerrero, me falta alguien que apure a Morales y, en fin, pues… y centrodelantero, alguien que me haga goles“, remató Awad.

En resumen…