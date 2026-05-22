Dante Poli se la juega y elige ganador del clásico entre la UC y Colo Colo: “Tiene más chances…”

Los dichos de Dante Poli generaron debate inmediato entre hinchas albos y cruzados en la antesala de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Universidad Católica y Colo Colo se preparan para protagonizar en el Claro Arena uno de los partidos más atractivos de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Este encuentro no solo tiene peso por la rivalidad histórica, sino también por el momento que viven ambas escuadras en la temporada, con objetivos claros en la parte alta de la tabla.

El Cacique llega como líder del campeonato, mientras que la UC busca aprovechar el envión anímico tras su triunfo ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores para no perderle pisada al conjunto albo.

“En el último enfrentamiento entre ambos elencos, la UC goleó por 4-1 a Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

En la previa del encuentro, el análisis comenzó a instalarse en distintos paneles deportivos, donde exjugadores y comentaristas han entregado su visión sobre un compromiso que promete alta intensidad y pocos espacios.

Poli ve favorito a Colo Colo por sobre la UC

Uno de los que entregó su pronóstico fue Dante Poli, quien se inclinó levemente por el elenco dirigido por Fernando Ortiz al momento de proyectar el resultado del clásico.

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“Yo creo que tiene más chances Colo Colo Colo”, lanzó de entrada el exdefensor en Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

Luego, agregó que “no me atrevo a decir un resultado pero creo que porcentaje de posibilidad Colo Colo tiene algo más por todo esto que significa Copa Libertadores”.

Sus palabras rápidamente generaron debate entre los simpatizantes de ambos equipos, considerando la paridad histórica de este tipo de encuentros.

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En resumen…