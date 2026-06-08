El entrenador de Universidad de Chile denunció malos tratos de Claudio Urrutia contra Audax Italiano. ¿Qué le dijeron?

El último duelo de Universidad de Chile (empate 2-2 ante Audax Italiano por Copa de la Liga) quedó marcado por una polémica de Fernando Gago: el entrenador realizó una potente acusación contra uno de los jueces asistentes.

¿Qué pasó? El DT de la escuadra azul denunció que Claudio Urrutia lo maltrató. “No voy a tolerar faltas de respeto. Así lo hizo el lineman. No comparto que esa sea la forma, se lo dije al cuarto árbitro“, lanzó en conferencia de prensa.

Ante tal panorama, Radio ADN reveló el cruce de palabras. El réferi mencionado no aguantó las recriminaciones y ninguneó sin asco al mundialista con Argentina en Brasil 2014.

“Fui jugador de Champions, tienes que escucharme“, fue lo presuntamente expuesto por el estratega estudiantil en el transcurso del encuentro en el Estadio Nacional.

Es por ello que, según la fuente citada, el lineman le respondió: “No te creo, no te compro“. A pesar de la tensión entre los involucrados, no se consignaron insultos en la discusión.

Fernando Gago tuvo un pelea en el último partido de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile respalda a Fernando Gago

A su vez, el sitio expresó que Azul Azul se contactó con la ANFP por la delicada escena ocurrida en la Copa de la Liga. Se espera que sea analizada por las entidades correspondientes.

“Hasta ahora no han pedido los audios de la comunicación con el VAR, algo a lo cual están habilitados, con tal de ampliar la situación a nivel del Tribunal de Disciplina“, cerró la publicación.

En resumen:

El técnico Fernando Gago denunció maltratos del árbitro asistente Claudio Urrutia en el compromiso.

denunció maltratos del árbitro asistente Claudio Urrutia en el compromiso. La dirigencia de Azul Azul se contactó con la ANFP por la situación.

se contactó con la ANFP por la situación. El encuentro de Universidad de Chile finalizó en un empate 2-2 ante Audax Italiano.