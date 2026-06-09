El Príncipe fue reemplazado en el segundo tiempo del partido donde la U empató con Audax Italiano 2-2 por la Copa de La Liga.

Lo que comenzó como una preocupante sustitución obligada en el Estadio Nacional terminó por transformarse en la peor de las certezas para el cuerpo técnico de Fernando Gago.

Tras someterse a los estudios médicos de rigor, Universidad de Chile conoció la gravedad de la lesión de Charles Aránguiz, quien debió abandonar la cancha en el último duelo ante Audax Italiano por la Copa de La Liga, el diagnóstico definitivo encendió las alarmas máximas en el Centro Deportivo Azul, confirmando que el “Príncipe” se despide de lo que queda del semestre y se perderá una enorme cantidad de compromisos oficiales.

El panorama médico para el experimentado volante de 37 años es sumamente complejo. Según información confirmada por ADN Deportes, Aránguiz sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. Cabe destacar que esta es una zona especialmente delicada para el futbolista, la cual le ha generado complicaciones recurrentes a lo largo de su carrera e incluso lo obligó a someterse a una cirugía años atrás.

Debido a la naturaleza de esta dolencia muscular, el cuerpo médico laico determinó que el mediocampista estará fuera de las canchas por cerca de un mes, enfocándose única y exclusivamente en privilegiar su óptima recuperación para evitar una indeseada recaída. De esta manera, el emblemático jugador azul dio por finalizada de forma anticipada su participación en la primera rueda de la Liga de Primera.

Charles Aránguiz será una sensible baja para Fernando Gago.

La lista de partidos que se perdería Charles Aránguiz

La baja del oriundo de Puente Alto se transforma en un verdadero dolor de cabeza para Fernando Gago, ya que el calendario no da tregua y la U perderá a su principal eje para los siguientes desafíos:

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❌ Cierre de la primera rueda: Quedó completamente descartado para el duelo de este domingo 14 de junio ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán. Tampoco podrá estar en el vital partido pendiente de la jornada 13 frente a O’Higgins , fijado para el jueves 18 de junio en Ñuñoa.

Quedó completamente descartado para el duelo de este domingo 14 de junio ante en el Estadio Nicolás Chahuán. Tampoco podrá estar en el vital partido pendiente de la jornada 13 frente a , fijado para el jueves 18 de junio en Ñuñoa. ❌ Copa Chile: Las malas noticias aumentan, ya que el “Príncipe” se perderá la totalidad de la fase de grupos de la Copa Chile, quedando al margen de los cinco compromisos que los laicos disputarán entre el 21 de junio y el 5 de julio.

Si los plazos de rehabilitación se cumplen al pie de la letra y no se presentan nuevos inconvenientes en la zona afectada, Charles Aránguiz estaría en condiciones de reaparecer recién para el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera, encuentro que está programado para el próximo 26 de julio curiosamente ante el mismo verdugo del pasado fin de semana: Audax Italiano.