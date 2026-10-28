Octavio Rivero llena de elogios a este jugador en la Universidad de Chile: “Es una gran persona y líder”

El delantero azul, Octavio Rivero llenó de elogios a este jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile goza hoy en día de un gran presente dentro de la Liga de Primera, el que tiene a los dirigidos por Fernando Gago muy bien aspectados en su lucha por el Chile 2 en esta recta final del torneo.

Tras su victoria ante Everton, el delantero azul Octavio Rivero conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones después de ver minutos en el triunfo de la U, el que sin duda lo dejó más que feliz y en la que espera cerrar de la mejor forma esta temporada con el club.

“Esta es la quinta lesión que ya tengo, así que dentro más o menos dentro de todo lo malo, lo bueno es que tenía experiencia sobre este tipo de lesiones. Hoy estoy contento acá, feliz por el momento y esperando que vengan mucho mejores cosas”.

“Haber vuelto a jugar para mí es una alegría muy grande después de todo lo que viví, logramos una gran victoria que es lo más importante”, partió indicando Rivero.

Rivero habla de su presente en la U | Foto: Photosport

Por otro de los temas que el atacante azul habló es sobre su compañero en la delantera, Eduardo Vargas, a quien llenó de elogios por su gran presente y destaca lo que es su importancia en el equipo dentro y fuera de la cancha.

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“Espectacular, está en un momento bárbaro, me pone muy contento por él porque es una gran persona y un gran líder. Tuvo un gran partido, creo que ha tenido un gran año y la verdad que hay que cerrarlo de la mejor manera”.

“Todavía quedan una cuantas fechas y que siga así, que siga así que nos va ayudar mucho”, remarcó.

Finalmente, Rivero tuvo palabras también para lo que será el próximo desafío en la Universidad de Chile, en donde deberán disputar el Clásico Universitario ante Universidad Católica, en la que el atacante dejó un gran aviso

“El clásico es un partido aparte, es un clásico que jugamos en la cancha de ellos, una cancha difícil a la que no estamos acostumbrados, pero los clásicos hay que jugarlos con el cuchillo entre los dientes, a morir“, cerró.