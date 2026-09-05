El delantero volvió en gloria y majestad a las canchas tras más de 200 días de ausencia por lesión. El uruguayo marcó de penal el 4-2 definitivo.

Una noche verdaderamente especial vivió Octavio Rivero en el triunfazo 4-2 de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido. El delantero uruguayo volvió a las canchas después de 200 días luego de superar una compleja lesión a la rodilla y lo hizo de la mejor manera: en los descuentos selló de penal la victoria azul en lo que fue su primer gol con la camiseta azul.

Tras el agónico triunfo de la U, el atacante charrúa no escondió su emoción en conversación con TNT Sports. “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura. Muchos dudaron de muchas cosas. Nada, yo cerré la boca, trabajé, como siempre lo hice, y trato de mostrar dentro de la cancha”, confesó.

Octavio Rivero gritó su primer gol en la U (Photosport).

Tras agradecer a su familia y dedicarles el gol de penal que le dio el 4-2 a la U, Rivero reconoció que “fue un proceso muy duro. No me esperaba estar convocado para esta semana, me llevé una sorpresa ayer, y bueno, a partir de ahí empecé a soñar… la vengo peleando desde la cirugía”.

En ese punto, reveló que “ayer cuando recibí la noticia que iba a ir citado ya empecé a soñar con este momento. Por suerte pude convertir. Quiero agradecerle a Edu (Vargas), que era el encargado del penal, y me lo dio”.

Finalmente le mandó un mensaje a los hinchas de la U: “Agradecerles a la gente también por el apoyo que me dio este tiempo. Sé que por ahí hubo comentarios negativos, pero bueno, entiendo también el punto del hincha, lo acepto, y como dije hace un ratito, mi manera de mostrar es dentro de la cancha, y bueno, este es el comienzo de, ojalá, un gran año”.

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En síntesis…