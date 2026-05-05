Los detalles del interrogatorio a Azul Azul por Caso Sartor: “¿Hay un vínculo con Victoriano Cerda o Patricio Kiblinsky?”

Según dio a conocer Radio Bío Bío, la Fiscalía interrogó cuatro meses antes a dos gerentes de Azul Azul ante las sospechas del Caso Sartor.

Una de las líneas investigativas que maneja el ministerio público en medio del escándalo del Caso Sartor AGF es el origen de los dineros con que la administradora de fondos, liderada por Michael Clark, adquirió la propiedad de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile.

En el detalle, la acusación apunta a que la administradora captó recursos de inversionistas, pero en lugar de destinarlos a instrumentos que maximizaran la rentabilidad para sus clientes, habría redirigido esos fondos hacia operaciones vinculadas a sus propios intereses. Como consecuencia, varios aportantes aún no logran recuperar su dinero.

Un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, apunta que existe la sospecha de que parte de esos recursos —presuntamente obtenidos de forma irregular— podrían haber sido utilizados para financiar la adquisición de Azul Azul a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Este proceso terminó posteriormente bajo el control de Michael Clark, luego de que, mediante su sociedad Antumalal, adquiriera casi la totalidad de sus cuotas.

Michael Clark dejó su puesto en Azul Azul por Cecilia Pérez (Photosport).

Este martes, el citado medio reveló parte de la conversación que el ministerio público sostuvo con tres gerentes de Azul Azul, cuatro meses antes que explotara el caso y de los allanamientos que se llevaron a cabo en el CDA este lunes. Allí hubo preguntas concretas para Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, Manuel Mayo, gerente deportivo de AA.

“Los investigadores aprovecharon la chance para ahondar en un rumor que ha rondado los pasillos del CDA desde que Sartor compró el paquete accionario de Heller: ¿Hay un vínculo con Victoriano Cerda o Patricio Kiblinsky?”, apunta el citado medio.

Publicidad

Asenjo lanzó la primera respuesta: “Solo por los jugadores que compramos a Huachipato, cuando Cerda era director de Huachipato (…)”, señaló. La misma consulta fue para Mayo, si es que tuvieron vínculos con Kiblinsky o Cerda: “No, a Cerda lo conocí en Consejo de Presidentes, pero no tengo mayor relación con él”.

Inversiones en Sartor de 300 millones

En otra arista de la indagatoria, Asenjo reconoció que la concesionaria sí invirtió millonarios montos en Sartor: “Nosotros no teníamos a Sartor en el radar antes de que aparecería el nuevo propietario. Entonces, ahí el contador decía invirtamos en el BCI, en Santander. Con la llegada de ellos, el presidente Michael Clark, puso esa opción de invertir en fondos Sartor, y se hizo. Yo no lo evalué. Eran montos de 300 millones un poco más o un poco menos”, declaró.