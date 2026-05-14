Un reportaje de CIPER reveló explosivas declaraciones del exdirector Juan Pablo Pavez, quien acusó a Michael Clark y otros dirigentes de operar una “economía circular” entre clubes y negocios privados que habría perjudicado económicamente a Universidad de Chile mediante fichajes con supuestos sobreprecios y millonarias maniobras financieras.

Un reportaje de CIPER Chile reveló una serie de declaraciones y antecedentes que apuntan a presuntas operaciones irregulares al interior de Azul Azul, concesionaria que controla a Universidad de Chile.

El eje central de la investigación gira en torno al exdirector Juan Pablo Pavez, quien acusó directamente a Michael Clark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky de conformar una especie de “economía circular” entre clubes y empresas relacionadas para beneficiar negocios particulares a costa del patrimonio azul.

Pavez, quien integró el directorio entre 2022 y 2026, fue tajante en su declaración ante Fiscalía. “Los vínculos y conflictos de interés entre este grupo de personas es obsceno”, aseguró, apuntando directamente a Clark, Cerda, Pesce y Kiblisky.

Los fichajes bajo sospecha: jugadores, técnicos y millones cuestionados

Uno de los puntos más delicados apunta a los traspasos de jugadores provenientes de Huachipato y Ñublense. Pavez cuestionó, por ejemplo, la recompra de Nicolás Guerra desde Ñublense por US$400 mil, luego de haber sido vendido por apenas US$130 mil. También mencionó el caso de Federico Mateos, por quien Azul Azul pagó US$200 mil pese a que el jugador se encontraba libre.

Sobre esto, el exdirector aseguró que esos pagos “se efectuaron sin otra razón que para ‘resarcir al club’”.

En relación con Huachipato, también acusó cifras infladas en varios fichajes como los de Ignacio Tapia, Israel Poblete, Jimmy Martínez y Gonzalo Montes. Según su relato, algunos futbolistas llegaron por montos muy superiores a su valor real o incluso cuando estaban cerca de quedar libres.

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Michael Clark sigue en el centro de la polémica por el bullado Caso Sartor que remece a la U. de Chile.

“Todas las operaciones reseñadas permiten concluir que en el mercado de pases de jugadores existe una forma de operar entre Azul Azul, Huachipato y también Ñublense, que perjudica a la primera”, declaró Pavez.

El rol de Michael Clark en las negociaciones

Uno de los puntos más sensibles del reportaje apunta directamente a Michael Clark y a la influencia que tendría en las negociaciones de refuerzos de Universidad de Chile.

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Pavez aseguró que el gerente deportivo Manuel Mayo le habría reconocido que no tenía control sobre los traspasos provenientes de Huachipato. “Mayo ha sido claro en manifestar que en el caso de Huachipato él no tiene ningún poder de negociación”, sostuvo.

Incluso fue más allá y afirmó que “esos pases los decide Clark de la mano con Cerda y Pesce, quienes actuarían como sus asesores”.

Otro caso que llamó la atención fue el de Gustavo Álvarez. Según el exdirector, Victoriano Cerda habría sugerido directamente al DT argentino a Clark y Azul Azul terminó pagando cerca de US$800 mil para sacarlo de Huachipato.

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“Fue la primera vez en la historia que un club de fútbol nacional paga una cláusula de salida para contratar a un técnico”, afirmó.

La “economía circular” que denuncia el exdirector de Azul Azul

El reportaje también expone cómo distintas empresas ligadas a estos dirigentes habrían mantenido relaciones comerciales cruzadas con Sartor, fondo investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según Pavez, compañías como Redwood Capital —ligada a Michael Clark— asesoraban financieramente a sociedades relacionadas con Huachipato, Ñublense y otros negocios asociados a los mismos empresarios.

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“En definitiva, todo lo que menciono permite advertir la existencia de un intrincado modelo de negocios, en el cual se repiten los mismos actores”, declaró.

Victoriano Cerda fue mencionado por el exdirector de Azul Azul como parte de este gran negocio.

Luego remató con la frase más dura de toda su declaración: “Clark, Cerda, Pesce y Kiblisky están concertados para extraer valor de Azul Azul para beneficio personal”.

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Las dudas por la compra de Azul Azul y el rol de Sartor

Otro foco de la investigación apunta a cómo Michael Clark tomó el control de Azul Azul en diciembre de 2024, tras adquirir el Fondo Tactical Sport por unos US$5,7 millones.

Pavez puso en duda que el dinero realmente haya existido y deslizó que la operación habría servido como un “salvataje” para Sartor, firma que ya enfrentaba graves problemas financieros.

“Catalogar lo anterior de sospechoso es un eufemismo”, lanzó el exdirector, cuestionando la legalidad y transparencia de la operación.

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Actualmente, el Ministerio Público y la CMF investigan posibles delitos como administración desleal, negociación incompatible y eventuales irregularidades financieras relacionadas con la toma de control de Azul Azul.

DATOS CLAVE

El exdirector Juan Pablo Pavez denunció ante Fiscalía operaciones irregulares en la concesionaria Azul Azul .

denunció ante Fiscalía operaciones irregulares en la concesionaria . Michael Clark adquirió el control de la administradora en 2024 por US$5,7 millones .

adquirió el control de la administradora en 2024 por . Azul Azul pagó US$800 mil a Huachipato por la cláusula de salida del técnico Gustavo Álvarez .

a Huachipato por la cláusula de salida del técnico . La investigación cuestiona la recompra de Nicolás Guerra a Ñublense por un monto de US$400 mil .

a Ñublense por un monto de . El Ministerio Público y la CMF investigan presunta administración desleal y negociación incompatible en el club.