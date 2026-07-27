El histórico relator azul aseguró que al técnico argentino se le acabó la cuenta de ahorro en la U pese al triunfo ante Audax Italiano.

Universidad de Chile arrancó la segunda rueda de la Liga de Primera con un trabajado triunfo 2-1 sobre Audax Italiano, lo que le permitió llegar al subliderato y mantener la distancia con Colo Colo. Sin embargo, el triunfo no convencióa histórico relator e hincha azul Pepe Ormazábal, quien cuestionó la conformidad mostrada por Fernando Gago.

En conversación con Bolavip Chile, Ormazábal aseguró que el discurso del entrenador no está a la altura de un club como Universidad de Chile. “Es realmente preocupante escuchar al DT de la U señalar que está conforme con el rendimiento del plantel. No puede estar conforme un equipo grande como la U estando a 12 puntos de Colo Colo. Fernando Gago no se ha dado cuenta de dónde está parado”, disparó.

La U venció a Audax Italiano con partidazo de Eduardo Vargas.

El reconocido relator reconoció que en un comienzo valoró el trabajo del técnico argentino, pero ahora considera que el margen de error ya se agotó. “Yo he alabado muchas veces a Gago, que le dio la oportunidad a muchos jóvenes y que se la jugó por varios, pero creo que ya se le acabó el tiempo, ya no tiene fichas en su cuenta de ahorro”, sostuvo.

Ormazábal también apuntó al rendimiento de algunos futbolistas del plantel, asegurando que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. “Hay jugadores que ya no dieron más. Yo pienso que Lucero ya no más oportunidades. Assadi, creo que si Gago le da la confianza, es un jugador que se puede recuperar”, comentó.

Finalmente, el histórico comunicador insistió en que Universidad de Chile debe aspirar a mucho más considerando la inversión realizada en el plantel. “Para mí, la hinchada azul merece un técnico con más ambición, que pelee por cosas mayores… está pasando el tiempo, ya estamos en la segunda rueda”, concluyó.

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En síntesis…