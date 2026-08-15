Johnny Herrera sorprende a todo Chile al definir a Arturo Vidal en una sola palabra

El ídolo de Universidad de Chile no tuvo reparos en calificar como "cracks" al mediocampista de Colo Colo por su paso en la selección chilena.

Johnny Herrera utilizó un desafío de redes sociales para evaluar a las principales figuras que han vestido la camiseta de la Selección chilena. El ídolo de Universidad de Chile y bicampeón de América con la Roja participó en un ‘Tierlist’ de una casa de apuestas, donde clasificó a distintos referentes del fútbol nacional.

Uno de los nombres que recibió la máxima valoración por parte del exarquero fue Arturo Vidal. Herrera no tuvo dudas al momento de ubicar al mediocampista de Colo Colo entre los grandes y lo catalogó directamente como “Crack”, pese a la rivalidad entre ambos.

Johnny Herrera defendió a la selección chilena en diferentes etapas de su carrera. Fue suplente en Brasil 2014 (Photosport).

El exguardameta también tuvo palabras para otros dos históricos delanteros de la Roja. “Alexis fue crack en su minuto. Zamorano, crack, ídolo, fue mi capitán en las olimpiadas, referente”, señaló el actual comentarista de TNT Sports.

Otro nombre que recibió una consideración especial fue Waldo Ponce, con quien Herrera compartió camarín durante su etapa en Universidad de Chile. El ‘Samurai Azul’ ubicó al exdefensor en la categoría de “muy bueno, pero lamentablemente se lesionó mucho”, comentó sobre el exmundialista chileno.

Herrera también se animó a evaluar a algunos de los entrenadores que marcaron a la Selección chilena. Jorge Sampaoli, quien dirigió a la Roja campeona de la Copa América 2015, fue ubicado en la categoría de “Crack”, mientras que en “muy bueno” ubicó a Marcelo Bielsa y en “bueno” a Claudio Borghi, Nelson Acosta y al propio Esteban Paredes.