¿Lucas Assadi sale de U. de Chile? Cecilia Pérez avisa: “Si quieren hacer una oferta…”

Universidad de Chile tiene algunas incógnitas vigentes en el mercado de fichajes. Aunque no puede registrar nuevos jugadores, el elenco estudiantil puede sufrir partidas y una de ellas es la de Lucas Assadi.
Pese a que el ariete de 22 años retomó la estelaridad, Cecilia Pérez reconoció que su futuro se mantiene en incertidumbre. La presidenta de Azul Azul conversó con la prensa y abordó el caso del oriundo de Puente Alto.
Si bien admitió sondeos foráneos, le dejó la responsabilidad al propio futbolista y su entorno. Si quieren salir, habrá que sentarse a negociar con el club involucrado: la puerta no está abierta bajo cualquier circunstancia.
“También hay interés de hartos equipos, sabemos el talento que tiene y la importancia que tiene para nuestro equipo hoy día. Ha recuperado una titularidad que muchos la esperábamos”, advirtió.
“Si se llega a concretar algo, el contrato es claro, hay una cláusula de salida. Si quieren hacer una oferta, tienen que cumplirla. También es importante escuchar la opinión y la decisión de Lucas”, agregó.
Cecilia Pérez fue consultada sobre la posible salida de Lucas Assadi de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
Lucas Assadi debe decidir en Universidad de Chile
Sobre la misma línea, la mandamás del conjunto universitario se refirió a la determinación pendiente del seleccionado chileno. El tiempo está corriendo y no hay vuelta atrás.
Universidad de Chile le cierra la puerta a la salida de esta figura: “No está disponible”
“Si él considera que ese es un paso importante en su crecimiento deportivo, vamos a priorizar el contrato y vamos a priorizar la decisión del jugador“, concluyó.