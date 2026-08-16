¿Lucas Assadi sale de U. de Chile? Cecilia Pérez avisa: “Si quieren hacer una oferta…”

La presidenta de Azul Azul confirmó interés por el ariete de 22 años. Sin embargo, puso condiciones para transferirlo.

Universidad de Chile tiene algunas incógnitas vigentes en el mercado de fichajes. Aunque no puede registrar nuevos jugadores, el elenco estudiantil puede sufrir partidas y una de ellas es la de Lucas Assadi.

Pese a que el ariete de 22 años retomó la estelaridad, Cecilia Pérez reconoció que su futuro se mantiene en incertidumbre. La presidenta de Azul Azul conversó con la prensa y abordó el caso del oriundo de Puente Alto.

Si bien admitió sondeos foráneos, le dejó la responsabilidad al propio futbolista y su entorno. Si quieren salir, habrá que sentarse a negociar con el club involucrado: la puerta no está abierta bajo cualquier circunstancia.

“También hay interés de hartos equipos, sabemos el talento que tiene y la importancia que tiene para nuestro equipo hoy día. Ha recuperado una titularidad que muchos la esperábamos”, advirtió.

“Si se llega a concretar algo, el contrato es claro, hay una cláusula de salida. Si quieren hacer una oferta, tienen que cumplirla. También es importante escuchar la opinión y la decisión de Lucas”, agregó.

Cecilia Pérez fue consultada sobre la posible salida de Lucas Assadi de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Assadi debe decidir en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, la mandamás del conjunto universitario se refirió a la determinación pendiente del seleccionado chileno. El tiempo está corriendo y no hay vuelta atrás.

“Si él considera que ese es un paso importante en su crecimiento deportivo, vamos a priorizar el contrato y vamos a priorizar la decisión del jugador“, concluyó.