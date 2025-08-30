Las declaraciones de Gabriel Mendozajustificando los indignantes lienzos exhibidos por la hinchada de Colo Colo burlándose de lo ocurrido en Argentina con la parcialidad de Universidad de Chile, sigue causando revuelo en el mundo azul.

Si a primera hora, Héctor Hoffens afirmó que el Coca era un “ordinario”, Víctor Hugo Castañeda fue mucho más cauto en conversación con BOLAVIP, aunque dejó constancia de que hay una relator en La Serena que está castigado por una situación mucho menor.

“El Coca siempre ha tenido declaraciones incendiarias, pero se equivoca. Si bien es cierto es hincha de su club, él es referente y debe ser cuidadoso en lo que declaras, no hacer declaraciones para la tribuna, pensar bien en lo que dices”, afirmó el ex U de Chile.

Agregando que “esto genera y trae consecuencias, acá en La Serena, un relator, que es el eterno relator de acá, se le aplicó el artículo 102 por mucho menos, le prohiben entrar a los estadios por hacer una crítica a la gestión del club tiene un castigo de cuatro años”.

En esa misma línea, Víctor Castañeda aclara que “no se trata de quedarse callado, pero con respeto y con altura de miras, no debes ser hincha, a mi me encantaría decir muchas cosas, pero sé que habrá repercusión”.

¿Cuáles fueron los lienzos que justifica Gabriel Mendoza?

En el Arengazo realizado por los hinchas de Colo Colo este viernes, se desplegaron lienzos con mensajes relacionados con lo ocurrido en Argentina con la brutal agresión de forofos de Independiente que en mayoría numérica golpearon con fierros y cuchillos a un grupo menor de gente de la U.