¿Por qué no juega Gonzalo Reyna en Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Liga de Primera?

El atacante argentino presentó molestias físicas en el entrenamiento del viernes y quedó descartado para el arranque de la U en la segunda rueda.

Universidad de Chile no podrá contar con, hasta ahora, su único refuerzo para el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Gonzalo Reyna, flamante incorporación solicitada expresamente por Fernando Gago, quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este domingo frente a Audax Italiano por la fecha 16.

El extremo argentino había sido presentado hace pocos días y de inmediato se integró a los entrenamientos del plantel azul. Todo apuntaba a que el atacante tendría su primera citación ante los itálicos en el Estadio Bicentenario de La Florida, sin embargo, los planes cambiaron durante la práctica del viernes.

Gonzalo Reyna es hasta ahora el único refuerzo azul para el segundo semestre (Photosport).

Reyna presentó molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico, motivo por el cual finalmente no fue considerado para el encuentro ante los itálicos, privilegiando su recuperación.

De esta forma, Fernando Gago deberá esperar para contar con el atacante argentino, quien llegó como una de las apuestas ofensivas para el segundo semestre.

Así las cosas, Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Publicidad

En síntesis…