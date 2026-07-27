Universidad Católica toma nota: Estudiantes pierde a una de sus figuras para la Copa Libertadores

En Estudiantes de La Plata pierden a un importatne jugador para enfrentar a la Universidad Católica.

Universidad Católica tendrá un importante desafío para lo que son los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en donde los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Estudiantes de La Plata.

El elenco nacional ya empieza a calentar motores para llegar de la mejor manera a esta llave que será de ida y vuelta, mientras también pone ojo en lo que será su rival.

Dentro de las últimas horas, el conjunto de Estudiantes de La Plata dio a conocer una importante información de cara a este compromiso, en la que pierde a una gran figura para esta serie tras dejar el club.

Durante esta mañana, el club ‘Pincharrata’ informó en su cuenta de ‘X’ de lo que es la salida del joven volante argentino, Mikel Amondarain, quien se transformará en el nuevo refuerzo del Bologna de Italia.

Mikel Amondarain deja Estudiantes de La Plata | Foto: Getty Images

“Se les informa a los socios e hinchas que el Club autorizó el viaje de Mikel Amondarain a Italia, para realizarse la revisión médica correspondiente con el Bologna Football Club, mientras se avanza con el intercambio de documentación entre ambas instituciones“, informaron.

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El jugador de 21 años dejará Estudiantes de La Plata tras la oferta que hizo el club italiano por una cifra que bordea los 12 millones de dólares, en la que ven los detalles para su traspaso y luego ser oficializado en Italia.

De esta manera, en Estudiantes de La Plata le dicen adiós a una de sus grandes figuras en esta temporada, el que lo hará quedar fuera de la llave ante Universidad Católica en la Copa Libertadores.

En Síntesis

Universidad Católica enfrentará a Estudiantes en octavos de Copa Libertadores 2026.

enfrentará a Estudiantes en octavos de Copa Libertadores 2026. Mikel Amondarain deja Estudiantes de La Plata para sumarse al Bologna.

deja Estudiantes de La Plata para sumarse al Bologna. La venta bordea los 12 millones de dólares por el jugador de 21 años.