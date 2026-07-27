Universidad de Chile toma una decisión definitiva con Valentín Gauthier y sorprende en el mercado

En la Universidad de Chile tomaron esta decisión sobre la situación de Valentín Gauthier.

Universidad de Chile se mantiene expectante dentro de lo que será el mercado de pases, en el que los ‘Azules’ buscan reforzar su plantel para la segunda parte de este año.

Por esto, en los últimos días ha sido tema lo que es la situación del defensor uruguayo, Valentín Gauthier, quien tenía todo listo para ser el nuevo refuerzo de la U, pero un importante inconveniente puso en pausa su traspaso.

El zaguero uruguayo no pasó los exámenes médicos y esta situación puso en duda su llegada al club nacional, en donde en las últimas horas desde la Universidad de Chile tomaron una tajante decisión sobre su situación.

La U toma una decisión: le baja el pulgar a Gauthier

Gauthier no llegará a la U | Foto: Getty Images

Hace unos instantes, el periodista Cristián Caamaño informó en Radio Agricultura de la decisión que tomó la Universidad de Chile sobre la situación de Valentín Gauthier, en la que declinaron de la opción de que el uruguayo se vista de azul.

“Valentín Gauthier no será refuerzo de la Universidad de Chile, ya se tomó la decisión hace unos instantes en el Centro Deportivo Azul, médicos, técnico y Director Deportivo y se resolvió que la lesión en el toblillo del futbolista uruguayo no le permitirá estar pronto en las canchas”, declaró.

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Concluyendo, Caamaño dejó en claro que ahora la Universidad de Chile se moverá con todo para buscar a un nuevo jugador para la zona defensiva, lugar que Fernando Gago espera poder reforzar.

“La U va por otro refuerzo, va por otro defensor central, Gago necesitaba el refuerzo para ayer, no quieren correr el riesgo que hubo con Rivero, respecto a la lesión que tenía, en la que se generaron muchas dudas o no sobre si venía por sus antecedentes”, cerró