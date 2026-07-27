El juez detalló lo ocurrido este fin de semana con el jugador acerero y que sorprendió a todo el fútbol chileno.

El empate 3-3 entre Huachipato y Cobresal sigue generando repercusiones, pero no precisamente por el fútbol. El foco se trasladó al informe del árbitro Héctor Jona, quien detalló la controversial expulsión del volante acerero Kevin Altez en los minutos finales del encuentro, una decisión que ha sido ampliamente discutida.

Según el documento entregado este lunes, el juez justificó su actuar señalando que el jugador fue “culpable de conducta violenta”, en medio de una situación que se originó tras detener el juego para resguardar a dos futbolistas de Cobresal que habían colisionado en el área. En ese contexto, varios jugadores de Huachipato se acercaron a reclamar, aunque —de acuerdo al árbitro— la mayoría depuso su actitud tras recibir explicaciones.

Sin embargo, el informe apunta directamente a Altez como el único que continuó con su protesta. “Persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación”, indicó Jona, quien decidió intervenir personalmente para frenar la situación y evitar que escalara.

El momento más tenso ocurrió en el cara a cara entre ambos. El propio árbitro reconoció que se acercó al jugador y, tras un intercambio, el volante habría reaccionado de forma desafiante. “Realizó un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria”, explicó, aunque aclaró que no hubo contacto físico. Pese a ello, determinó la expulsión inmediata del futbolista.

El informe de Héctor Jona

El escrito arbitral deja varios puntos clave que marcarán lo que pueda venir en el Tribunal de Disciplina: Jona asegura que actuó para proteger la integridad física de jugadores de Cobresal tras una colisión en el área.

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Indica que los jugadores de Huachipato reclamaron, pero luego acataron, excepto Kevin Altez. A su vez, acusa que el volante mantuvo protestas y gestos de desaprobación incluso después de recibir explicaciones.

Reconoce un cara a cara directo con el jugador, donde le habló en tono firme para frenar la situación. Sin embargo, denuncia que Altez tuvo una actitud intimidatoria, con un movimiento de cabeza hacia su rostro. Aclara además que no existió contacto físico, pero igualmente decidió expulsarlo.

¿Qué sanciones arriesga Altez?

El jugador arriesga una sanción de entre cuatro y diez partidos según el reglamento de la ANFP.

Pese a la versión oficial, las imágenes del partido han abierto el debate, ya que no todos coinciden con la gravedad descrita en el informe, por lo que ahora será clave lo que determine el Tribunal en los próximos días.