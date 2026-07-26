No es Vozinha: Colo Colo recibe tremenda noticia antes de enfrentar a Everton en el Estadio Sausalito

El equipo de Fernando Ortiz debe visitar el próximo sábado a Everton de Viña del Mar y ya cuenta con una tremenda noticia.

Colo Colo volvió a la acción en la Liga de Primera 2026 con un notable triunfo ante Deportes Limache por 3-1, compromiso en donde anotaron Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y el juvenil Felipe Raipán.

Ahora, el Cacique tendrá unos días de descanso antes de encarar el siguiente duelo por el Campeonato Nacional: Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, recinto que en los últimos años ha sido del agrado albo.

Joaquín Sosa vuelve en Colo Colo ante Everton. | Foto: Photosport

Mientras en el Estadio Monumental esperan la llegada de Vozinha para reforzar el arco albo, Fernando Ortiz desde ya cuenta con una tremenda noticia para enfrentar a los ruleteros: vuelve a las citaciones Joaquín Sosa.

El defensor central uruguayo del Cacique había sido suspendido por dos fechas tras los incidentes ante Universidad Católica en el Claro Arena, situación que lo dejó fuera del compromiso ante Cobresal y el reciente ante Deportes Limache.

Así las cosas, Colo Colo buscará seguir en racha de victorias ante Everton el próximo sábado 1 de agosto y lo hará con su patrón de la defensa presente, el cual se ha ganado el puesto de titular y ha demostrado ser un refuerzo que ha estado a la altura en Macul.

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En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Limache en la Liga de Primera 2026.

Joaquín Sosa volverá a las citaciones del equipo tras cumplir dos fechas de suspensión.

Colo Colo enfrentará a Everton de Viña del Mar el próximo sábado 1 de agosto.