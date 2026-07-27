El ídolo albo abordó la contratación del arquero caboverdiano en este libro de pases. No lo convence la idea.

Colo Colo tiene a su primer refuerzo en el mercado de fichajes. La escuadra alba anunció la llegada de Vozinha: el portero será presentado durante los próximos días en el Estadio Monumental.

Ante tal situación, una leyenda del elenco de Macul alzó la voz. En conversación con Radio ADN, la reacción de Esteban Paredes no dejó de llamar la atención. El ídolo albo cuestionó la contratación.

Para el recordado goleador, la postura de Blanco y Negro genera dudas. ¿Para qué ir por un jugador experimentado si hay juveniles que pueden cumplir su función? No lo comprende.

“Sabemos que Vozinha estuvo bien en el Mundial, con buenas actuaciones, pero no se si será el lugar hoy día, ya que tenemos a (Gabriel) Maureira, un chico que viene saliendo de la cantera“, lanzó.

“Cuesta aceptarlo, pero no creo que venga a pasear el portero Vozinha, es un refuerzo, es uno de los sueldos un poco alto, diría yo, pero es preocupante porque un chico se está iniciando, le queda mucha carrera”, agregó.

Esteban Paredes cuestionó el arribo de Vozinha a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Esteban Paredes rechaza a Vozinha en Colo Colo

Finalmente, el icónico atacante dejó una frase que, seguramente, sacará ronchas al interior de la cúpula institucional. El oriundo de Cerro Navia no escondió su parecer sobre este movimiento.

“La incorporación es más para la galería. No sé si hay un directorio, sabemos que el mayor accionista es Aníbal (Mosa) y no sé si le preguntó al técnico. Yo me quedaba con Gabriel Maureira y no traía a Vozinha“, cerró.