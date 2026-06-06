¿Qué necesita Universidad de Chile para clasificar a semifinales de la Copa de la Liga?

El equipo de Fernando Gago está en la tercera posición del grupo D en la previa del compromiso contra Audax Italiano.

Universidad de Chile está entre la espada y la pared en la Copa de la Liga. En la antesala del último duelo de la primera fase, el conjunto estudiantil no depende de sí para acceder a las semifinales.

¿Por qué? La escuadra azul marcha en la tercera posición del grupo D con siete puntos, mientras Audax Italiano y Unión La Calera suman 10 unidades. Por ello, los universitarios deben vencer sí o sí a los itálicos.

De esta manera, el equipo de Fernando Gago igualaría el puntaje de ambas instituciones mencionadas, pero las superaría por diferencia de goles. Eso sí, tiene que esperar que los cementeros sean derrotados por Deportes La Serena.

Con tal combinación, Universidad de Chile alcanzaría la cima. He ahí la dificultad para los laicos: el elenco granate está 100% eliminado del certamen local. Por lo tanto, su encuentro vs. Unión La Calera será un mero trámite por realizar.

En resumidas cuentas, Universidad de Chile necesita ganarle a Audax Italiano y cruzar los dedos para que Deportes La Serena haga lo mismo contra Unión La Calera. Cabe consignar que solo avanza el mejor de cada clasificatoria.

Universidad de Chile sueña con la clasificación en la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile busca la hazaña: su tabla en la Copa de la Liga

Pos / Club PJ G E P DG PTS 1 Audax Italiano (C) 5 3 1 1 +3 10 2 Unión La Calera 5 3 1 1 +2 10 3 Universidad de Chile 5 2 1 2 +5 7 4 Deportes La Serena 5 0 1 4 -10 1

Todo listo y preparado para la definición del último semifinalista (ya avanzaron Ñublense, O’Higgins y Coquimbo Unido). Ambos partidos se disputarán este domingo 7 de junio desde las 12:30 horas.

En resumen:

Universidad de Chile se ubica en el tercer puesto del grupo D con siete puntos.

se ubica en el tercer puesto del grupo D con siete puntos. El técnico Fernando Gago dirige al cuadro azul, que busca clasificar a las semifinales.

dirige al cuadro azul, que busca clasificar a las semifinales. Los partidos definitorios del grupo se disputarán el domingo 7 de junio a las 12:30.