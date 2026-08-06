Cristian Caamaño pierde la paciencia con este jugador de la U. de Chile: “Sigue siendo muy discreto”

El periodista Cristian Caamaño le cayó con todo a este jugador de la Universidad de Chile por su rendimiento.

Universidad de Chile logró sumar un importante triunfo dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ vencieron por la cuenta mínima a Unión San Felipe y se aseguraron el primer lugar en el Grupo D.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para analizar lo que fue esta nueva victoria del ‘Romántico Viajero’, el que sigue llenando de confianza al equipo de Fernando Gago con resultados positivos.

“Por lo menos ya son varios partidos consecutivos ganando, independiente que en Copa Chile son partidos de distintas categorías, pero ya tiene tres partidos en liga de forma consecutiva”, parte señalando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador señala que de todas formas en el conjunto ‘Laico’ debió quedar un poco de preocupación, ya que si bien tuvo el balón, no se generó tantas ocasiones de gol para poder estirar las cifras de este partido.

Caamaño le pega a Lucero | Foto: Photosport

“El partido ayer la U lo dominó, San Felipe casi no pasó la mitad de la cancha en 90 minutos, lo que le debe preocupar a Gago que ese dominio no se tradujo no solo en goles, porque solo hizo uno, sino que no hubo tantas situaciones de gol”, remarca.

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Caamaño le da con todo a Lucero

Concluyendo, Caamaño analizó lo que fue el rendimiento particular del atacante Juan Martín Lucero, con quien no está para nada contento con el nivel que ha mostrado dentro de la Universidad de Chile, viéndolo muy bajo en su rendimiento a comparación de sus compañeros.

“Quiso ver otras caras, lo de Lucero sigue siendo muy discreto, otra vez fuera de ritmo, pareciera ser que está no uno, sino dos cambios menos que el resto de sus compañeros, es irresoluto en el área”, cerró.