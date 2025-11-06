El ya retirado Rafael Olarra, uno de los defensores más temperamentales de su generación, fue reconocido por su entrega, liderazgo y firmeza en la marca en cada club que estuvo.

Sin embargo, el propio exseleccionado chileno reconoció que, en una ocasión, su intensidad lo llevó más allá de los límites en plena cancha.

Rafael Olarra vistiendo la camiseta de Universidad de Chile | Getty Images

“Me asusté y me arrepiento”

Durante una reciente entrevista en el programa Marca Personal de La Metro FM, el ahora comentarista recordó un episodio ocurrido en el Estadio Santa Laura, en un duelo entre Universidad de Chile y Unión Española.

En aquella jornada, el delantero Gustavo Canales —por entonces figura de los hispanos— fue su gran antagonista dentro del campo, con un intercambio de provocaciones que terminó de forma más violenta de lo esperado.

Olarra admitió que aquel cruce le dejó una sensación amarga y que aún se arrepiente de lo ocurrido, ya que la acción pudo haber terminado con el atacante lesionado.

“Hay una que siempre me arrepiento. Bueno, porque me asusté, me asusté. Estábamos en Santa Laura, la U vs Unión, y la Unión tenía a Gustavo Canales de delantero. Entonces, pesado, te hablaba, te decía ‘viejo culiao, viejo culiao, retírate’, te decía”, comenzó relatando Olarra.

“En un saque de fondo largo digo ‘esta es la mía’. Salta Gustavo Canales y yo con la rodilla por atrás. Le pegué arriba, como en el coxis. Y cuando le pego, siento que hace: ‘Ohhh’. Digo, no, no, no”, continuó el exdefensor.

Finalmente, Olarra confesó que el golpe le generó temor por la reacción de Canales y por la posibilidad de haberlo lesionado. “Me buscó, pero no me sentí bien. Después me preocupé porque lo vi y dije: lo pude lesionar”, cerró el exzaguero azul.