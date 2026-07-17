Relegada figura de Universidad de Chile analiza su salida en este mercado de fichajes

Cristopher Toselli quiere continuidad en el ocaso de su carrera y por ello puede despedirse del cuadro estudiantil.

Universidad de Chile puede sufrir la partida de uno de los futbolistas más experimentados de su camarín. Ha quedado relegado durante esta temporada y analiza su adiós en este mercado de fichajes.

¿De quién se trata? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Cristopher Toselli. El portero de 38 años quiere sumar mayor participación y no descarta su despedida.

Pese a que es el segundo arquero del plantel de Fernando Gago, el panorama es complejo. Su suplencia ha sido total a lo largo de la campaña: no le ha podido ganar en la lucha a Gabriel Castellón.

Durante el primer semestre, el guardavallas no registró minutos en competencias oficiales. A diferencia de 2025, ha tenido que ver todos los encuentros desde la banca de sustitutos.

Es por ello que el nacido en Antofagasta baraja posibilidades en este libro de pases. Su salida es una opción latente y tendrá que ser discutida hasta el cierre de esta ventana de transacciones.

Cristopher Toselli analiza decirle adiós a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Cristopher Toselli puede salir de Universidad de Chile

De llevarse a cabo el movimiento, el cuerpo técnico azul tendrá que modificar la pizarra. ¿La razón? Ignacio Sáez ya emigró a Deportes La Serena y el tercer nombre en el puesto es José Alburquenque.

Este último, de 18 años, regresó desde su préstamo en Lota Schwager, pero aún no realiza su estreno profesional. Debido a ello, la gerencia deportiva podría tener que cambiar su plan para este período de transferencias.