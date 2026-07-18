VIDEO | Lucas Romero sufre espeluznante lesión tras despedirse de Universidad de Chile

El mediocampista paraguayo lamenta una grave afección. Fue en los primeros minutos del partido entre Juárez y Puebla.

Universidad de Chile sufre por uno de los jugadores que se despidió en este mercado de fichajes. Ese es el caso de Lucas Romero, que fue protagonista de un complejo momento en su debut en México.

En el minuto 2 del encuentro entre Juárez (su nuevo club) y Puebla, el seleccionado paraguayo saltó a cabecear y nunca pensó cómo terminaría: al pisar el suelo se le dobló su pierna izquierda.

Su rodilla realizó una hiperflexión, luego de que el peso de su cuerpo se depositara totalmente sobre la articulación. Un brusco movimiento que lo obligó a ser retirado del gramado de juego.

Si bien salió caminando, el dolor era evidente. Fue reemplazado en el minuto 7 y encendió las alarmas del staff médico. Tendrá que someterse a exámenes para determinar la gravedad.

Una preocupante situación para un futbolista que busca renovar aires fuera de Universidad de Chile. Luego de no ser considerado por Gustavo Alfaro para la Copa Mundial 2026, le dijo adiós a la escuadra azul.

Lucas Romero se lesionó tras salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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VIDEO: La lesión de Lucas Romero tras salir de Universidad de Chile