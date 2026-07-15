Andrés Torres le dijo adiós a Universidad de Chile y recaló en Audax Italiano. Si bien fue autocrítico, también deslizó un cuestionamiento.

Universidad de Chile ha tenido que tomar importantes decisiones en este período de transferencias. Una de ellas, dejar partir a un juvenil que no alcanzó a realizar su debut: ese es el caso de Andrés Torres.

El atacante emigró rumbo a Audax Italiano y explicó su movimiento. Según detalló a AS Chile, anhelaba ser parte del plantel adulto del equipo de sus amores, pero no puede estancarse.

Por ello, a través de mutuo acuerdo, decidió decirle adiós a la escuadra universitaria. A pesar que de evitó confirmarlo, seguirá buscando oportunidades en el fútbol en el conjunto de La Florida.

“Creo que fue una mezcla entre falta de oportunidades y que también me faltó dar un poquito más a nivel personal. Jugar poco me afectó”, comenzó señalando el canterano azul.

“Sumado a lo que pasó con la transferencia fallida a Argentina, todo eso me pesó y a la vez tampoco me dieron oportunidad de demostrar que podía hacerlo”, agregó sobre su truncada salida a Racing de Córdoba.

Andrés Torres jugará en Audax Italiano. (Foto: Club Universidad de Chile)

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El futuro de Andrés Torres fuera de Universidad de Chile

Finalmente, el delantero abordó cómo planifica el segundo semestre. Como muchos jóvenes, sueña con emigrar fuera del país y brillar en otras latitudes. Aún no ha realizado su estreno.

“Mi desafío a corto plazo es poder mantenerme bien en una Serie de Proyección, hacer las cosas bien ahí donde me toque y así debutar en el profesionalismo durante este año“, cerró.