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Revelan inquietud de Fernando Gago en Universidad de Chile: “Cree que le falta…”

Jorge "Coke" Hevia aseguró que el DT de Universidad de Chile no está cómodo al 100% con su plantel. ¿Se viene una reestructuración?

Fernando Gago comienza a planificar el 2027 de Universidad de Chile.
© PhotosportFernando Gago comienza a planificar el 2027 de Universidad de Chile.

Universidad de Chile se acerca al cierre de la temporada y, por ende, también esta cada vez más próxima a un nuevo mercado de fichajes. En la antesala de que ello ocurra, se reveló una inquietud de Fernando Gago.

¿Qué pasó? Según indicó el periodista Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, el DT argentino no está conforme al 100% con el plantel que tiene en el conjunto estudiantil.

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Por ello, el comunicador no descarta movimientos en el siguiente libro de pases para dar el salto de calidad requerido por el estratega. La eventual participación internacional puede cambiar el panorama.

“Después trasciende por ahí que Fernando Gago habría dicho que se queden todos los que están para mantener la estructura… Vamos a ver. Es información: él cree que le falta profundidad al plantel“, comentó.

Luego, agregó: “También cree que mucho de lo que tiene es parte del arroz. Tiene muchas segundas opciones. Lo que pasa es que desconocemos la realidad, porque así como va la U, ¿cuántos refuerzos va a pedir?”.

Fernando Gago tiene inquietudes en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Fernando Gago tiene inquietudes en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La advertencia de Coke Hevia a Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV dejó una reflexión sobre el futuro de la escuadra universitaria. Tendrá que ver cómo financia una posible reestructuración de su planilla para 2027.

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“La U la única caja que hizo es la venta de Lucas Assadi y no tiene nada por vender. Cuando digo nada por vender es porque la oferta que llegó por (Agustín) Arce fue baja“, cerró.

Martín Aliaga
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