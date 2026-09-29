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Universidad de Chile

Diego Rivarola pierde la paciencia con este jugador de la U. de Chile: “Eso de esperar ya no corre”

El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola dejó este potente mensaje a este jugador en la U.

Diego Rivarola y un claro mensaje a este jugador en la Universidad de Chile
© CapturaDiego Rivarola y un claro mensaje a este jugador en la Universidad de Chile

Universidad de Chile logró dejar en el camino a Everton de Viña del Mar en la ronda de octavos de final de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ vencieron por un global de 2-1 a los ‘Ruleteros y ahora, se prepararán para su duelo ante Deportes Antofagasta.

Dentro de lo que fue esta clasificación, en el mundo azul sigue existiendo una importante disconformidad por el rendimiento de uno de sus jugadores por lo que ha sido su nivel futbolístico en este 2026.

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Se trata del atacante Juan Martín Lucero, por quien el ídolo azul, Diego Rivarola en el programa ‘Leones Sueltos’ tuvo palabras de lo que ha sido su rendimiento en la U, el que lo tiene bastante disconforme por el cartel de goleador que traía el argentino.

“Siento que él es un jugador que para la altura del año, por lo que se lo trajo y su experiencia, ya debería haber demostrado más”, declaró.

Lucero recibe críticas en la U | Foto: Photosport

Lucero recibe críticas en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Rivarola perdió la paciencia por completo en seguir esperando al ‘Gato’, quien siente que ya debió haberse entablado de mejor forma dentro del equipo y ser una importante carta de gol para la Universidad de Chile.

Eso ya de esperar ya no corre a esta altura del año, son jugadores que son refuerzos”, cerró.

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En Síntesis

  • Universidad de Chile eliminó a Everton con un global de 2-1 en Copa Chile.
  • El ídolo azul Diego Rivarola criticó duramente el rendimiento de Juan Martín Lucero.
  • La Universidad de Chile enfrentará a Deportes Antofagasta en la siguiente ronda del torneo.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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