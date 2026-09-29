El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola dejó este potente mensaje a este jugador en la U.

Universidad de Chile logró dejar en el camino a Everton de Viña del Mar en la ronda de octavos de final de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ vencieron por un global de 2-1 a los ‘Ruleteros’ y ahora, se prepararán para su duelo ante Deportes Antofagasta.

Dentro de lo que fue esta clasificación, en el mundo azul sigue existiendo una importante disconformidad por el rendimiento de uno de sus jugadores por lo que ha sido su nivel futbolístico en este 2026.

Se trata del atacante Juan Martín Lucero, por quien el ídolo azul, Diego Rivarola en el programa ‘Leones Sueltos’ tuvo palabras de lo que ha sido su rendimiento en la U, el que lo tiene bastante disconforme por el cartel de goleador que traía el argentino.

“Siento que él es un jugador que para la altura del año, por lo que se lo trajo y su experiencia, ya debería haber demostrado más”, declaró.

Lucero recibe críticas en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Rivarola perdió la paciencia por completo en seguir esperando al ‘Gato’, quien siente que ya debió haberse entablado de mejor forma dentro del equipo y ser una importante carta de gol para la Universidad de Chile.

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“Eso ya de esperar ya no corre a esta altura del año, son jugadores que son refuerzos”, cerró.

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