Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Universidad de Chile

Universidad de Chile avanza en la renovación de un importante jugador: “Las cosas van bien”

En la Universidad de Chile no pierden tiempo y se acercan a la renovación de este importante jugador.

Universidad de Chile se acerca a una nueva renovación
© PhotosportUniversidad de Chile se acerca a una nueva renovación

Universidad de Chile consiguió una valiosa victoria en condición de visitante tras vencer por 3-0 a Deportes La Serena, resultado que mantiene a los ‘Azules’ firme en su lucha por el Chile 2.

Los dirigidos por Fernando Gago tuvieron una gran actuación en la cuarta región, la que le permitió cosechar tres puntos que son claves en su lucha por un cupo en la Copa Libertadores 2027.

+ Seguinos en

Pensando en lo que sería la próxima temporada, si bien aún no hay un panorama claro de que cuál será el escenario internacional para los ‘Azules’, desde la dirigencia del club ya se mueven para ver el tema renovaciones y avanzan con la situación de distintos jugadores.

Sobre esta situación, en las últimas horas se conoció de lo que son las conversaciones de la Universidad de Chile con el defensor Nicolás Ramírez, quien tras la victoria ante La Serena, reveló que ya está en negociaciones con el club para continuar en la institución.

Ramírez cerca de renovar con la U | Foto: Photosport

Ramírez cerca de renovar con la U | Foto: Photosport

“Sí, hace un par de semanas estamos hablando, creo que las cosas van bien encaminadas, es una negociación para los dos lados, vamos a ver como se da”, declaró el zaguero.

De esta forma, en la Universidad de Chile esperan seguir avanzando con el tema de las renovaciones, en donde Nicolás Ramírez parece ser hoy una de las prioridades pensando en el futuro azul.

Ver también

Nicolás Ramírez elige a una figura de la U. de Chile y la llena de elogios: “Es positivo totalmente”

En Síntesis

  • Universidad de Chile venció 3-0 a Deportes La Serena como visitante.
  • El DT Fernando Gago busca clasificar al club a la Copa Libertadores 2027.
  • El defensor Nicolás Ramírez negocia su renovación de contrato con la U.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones