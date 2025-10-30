El nombre del venezolano Alexis Herrera será el más recordado en la dolorosa eliminación de Universidad de Chile de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

El árbitro principal, y su cómplice en el VAR, Ángel Arteaga, se transformaron en los protagonistas del partido, opacando el 1-0 con que Lanús avanzó a la gran final.

La actuación del colegiado quedó marcada en rojo desde el minuto 5, cuando perdonó una expulsión clara a Agustín Cardozo por un patadón sobre Javier Altamirano. Sin embargo, la jugada que terminó por sentenciar la serie, y que validó las denuncias de una “cancha inclinada”, fue el gol de Rodrigo Castillo.

Mientras hinchas y periodistas denunciaban que el tanto “Granate” venía precedido de una clara mano en la recuperación del balón, faltaba una voz autorizada, y esta llegó.

Alexis Herrera fue protagonista de la llave entre Lanús y U. de Chile | FOTO: Alejandro Pagni/Getty Images)

Pablo Pozo confirma la mano de jugador de Lanús

Pablo Pozo, ex árbitro chileno, en su análisis técnico en ESPN Chile no dejó espacio a interpretaciones: el arbitraje perjudicó al Chuncho.

En su análisis, el ex juez FIFA fue categórico al validar el reclamo del Romántico Viajero. Para Pozo, el gol que le dio el triunfo al Granate y la clasificación a la final, simplemente no debió haber sido validado.

“Es una mano sancionable con tiro libre directo. Hay un movimiento que hace el jugador de Lanús y hay una continuidad de jugada. No entiendo por qué no la va a revisar al VAR. Debió haber sancionado y se acababa el problema”, remarcó.

Universidad de Chile deberá dar vuelta la página

En lo futbolístico a los azules les quedará ir a buscar el Chile 2 en la Liga de Primera, para intentar una clasificación a la próxima Copa Libertadores.