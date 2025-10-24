Anoche la U tuvo una gran remontada ante Lanús por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025, donde los azules rescataron un empate 2-2 en los descuentos en un vacío Estadio Nacional.

Universidad de Chile tuvo que remar desde atrás luego de irse al descanso 0-2 abajo en el marcador, pero el entrenador Gustavo Álvarez golpeó el tablero y cambió por completo el segundo tiempo.

Si bien este partido se disputó a puertas cerradas por el castigo que pesa sobre el cuadro laico, de todos modos la delegación visitante tuvo una caótica llegada al coliseo de Ñuñoa, hasta con el bus apedreado, lo que no dejaron pasar tras el encuentro.

En medio de todo este temperamental final, habló con BOLAVIP el periodista Romai Ugarte, quien en su estilo analizó lo sucedido en la cancha del Nacional y cómo queda el Romántico Viajero para la revancha.

“La U viva, un partido que se saca desde abajo, los argentinos tratando de manejarlo como siempre, todo después del partido. Lo mismo de siempre con los argentinos”, lanzó el ex CDF.

“Pero la U se repuso, bien los cambios, Lea Fernández, (Lucas) Di Yorio, como siempre Álvarez manejando bien el partido”, agregó.

“Este es un partido de copa, la otra llave también 1-1 con un gol al último minuto. Y (Charles) Aránguiz respondiendo como siempre”, indicó respecto al gol de penal en los descuentos.

Respecto a lo que se viene para la U en la vuelta la próxima semana en Argentina, Ugarte comentó:

“Tiene que hacer su partido a lo que juega, a lo que ha mostrado en la copa. Como dice Álvarez, tiene una idea de juego y el equipo no lo cambia, no es que se esconde, sale a enfrentar los partidos y eso es”.

Charles Aránguiz le dio el empate definitivo a la U ante Lanús. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Lanús y la U?

La revancha de esta semifinal de Copa Sudamericana se disputará el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires.