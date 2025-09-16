Universidad de Chile vive un momento de máxima expectación de cara al partido ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana y, tras consagrarse campeón de la Supercopa 2025, también comienzan a surgir dudas sobre la continuidad de su director técnico, Gustavo Álvarez.

El estratega ha logrado consolidar un estilo de juego efectivo y devolver confianza al Romántico Viajero, pero los rumores sobre una posible salida hacia la Selección Chilena o el extranjero han encendido las alarmas entre los hinchas y la dirigencia.

Si bien Manuel Mayo, gerente deportivo del club, afirmó que “no es el momento” para hablar de esta situación, su postura respecto al director técnico mantiene expectante al entorno azul.

Romai Ugarte le envía un claro mensaje a Azul Azul por la continuidad de Gustavo Álvarez

Romai Ugarte, periodista deportivo, atendió el llamado de Bolavip Chile y se refirió sin rodeos al futuro de Álvarez en el cuadro laico, enviando un contundente mensaje a los dirigentes de Azul Azul.

“Todos hablan de proceso y Gustavo Álvarez está en un proceso que ha sacado de las tinieblas a Universidad de Chile, en lo más oscuro de donde estaba a ser protagonista en la Copa Sudamericana, ganar una Supercopa y una Copa Chile. ¿Hace cuánto que la U no ganaba un título?”, partió diciendo el exreportero del extinto Canal del Fútbol (CDF).

Desde su arribo en 2024, Álvarez ya acumula un título de Copa Chile y una Supercopa | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Gustavo Álvarez no es un señor menor, va a llegar un jeque árabe le va a poner tres millones de dólares arriba de la mesa y se va a ir. O van a llegar los capitales mexicanos o los brasileños y la U va a quedar en el limbo”, remató Ugarte.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez en Universidad de Chile?

Cabe destacar que el entrenador argentino tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026.