¡Bomba! Revelan que la Selección Chilena va por este DT mundialista: “Sería la interesada”

Según trascendió, Gustavo Alfaro es el apuntado por La Roja para encaminar su próximo proceso clasificatorio.

La Selección Chilena puede dar el remezón en la búsqueda de su nuevo entrenador. A pesar de que Nicolás Córdova está en el cargo, desde Paraguay aseguran que ya hay un elegido para reemplazarlo.

¿De quién se trata? El comunicador Juan Jesús Bernabé reveló que un DT mundialista está en la mira de La Roja para encaminar su próximo proceso clasificatorio. Su nombre es Gustavo Alfaro.

Según detalló la fuente aludida a través de su cuenta personal de X, el estratega argentino de 64 años es el apuntado para asumir el desafío. Por el momento, no hay nada confirmado.

“¡¡Lo último!! Sería la Selección de Chile la interesada en contratar a Gustavo Alfaro“, escribió escuetamente mediante la plataforma indicada.

Cabe consignar que el director técnico en cuestión lideró a Paraguay en la Copa Mundial 2026. Sorpresivamente, llegó hasta octavos de final y fue eliminado al caer 1-0 contra Francia.

Gustavo Alfaro está en la órbita de la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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La Selección Chilena busca DT

Durante su paso por el combinado paraguayo, Gustavo Alfaro ha dirigido una totalidad de 24 partidos. De ellos, ganó 10, empató ocho y cayó en seis: registra un 52,78% de rendimiento.

Habrá que seguir minuciosamente los movimientos de la Selección Chilena, que se alista para enfrentar los duelos amistosos contra Canadá (26/09), Estados Unidos (29/09) y México (6/10).