Si bien el delantero renovó automáticamente su contrato, en la U buscan extenderlo hasta 2028 y con un importante status de referente institucional.

Eduardo Vargas vive uno de sus mejores momentos desde su regreso a Universidad de Chile. El delantero de 36 años no solo recuperó el protagonismo dentro de la cancha con goles y actuaciones decisivas, sino que también se transformó en uno de los principales referentes del camarín que dirige Fernando Gago.

Su continuidad en el club ya está asegurada para la temporada 2027. Según informó La Tercera, Vargas cumplió la cláusula de rendimiento establecida en el contrato que firmó tras su regreso al CDA, la que contemplaba disputar al menos el 50% de los minutos oficiales durante la temporada 2026. Al alcanzar ese porcentaje, activó automáticamente la extensión de su vínculo hasta diciembre de 2027.

Además, el acuerdo original contempla un aumento salarial del 15% para la temporada 2027, por lo que el atacante ya tiene garantizada su permanencia y una mejora económica para el próximo año.

El nuevo contrato que negocia la U con Eduardo Vargas

Sin embargo, en Azul Azul no quieren conformarse con asegurar al delantero por una temporada más. La dirigencia laica ya presentó una propuesta para extender nuevamente el contrato por dos años adicionales, con lo que Vargas podría quedarse en la U hasta diciembre de 2028.

La negociación contempla, además, una mejora económica superior al 15% que ya estaba pactado para 2027 y busca reforzar el estatus de Vargas como uno de los referentes deportivos e institucionales del proyecto del club universitario.

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Por ahora, las conversaciones entre la representación del delantero y la dirigencia de Universidad de Chile continúan abiertas, aunque todavía no existe una respuesta definitiva por parte de Vargas respecto de la propuesta para extender su vínculo hasta 2028.