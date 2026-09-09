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Se fue de Universidad de Chile con polémica y acusa: “Se me pintó como el villano”

Ronnie Fernández habló de su controversial paso por Universidad de Chile. En él, se enfrascó en una discusión con Cristóbal Campos.

Universidad de Chile vivió una movida temporada en 2022.
© PhotosportUniversidad de Chile vivió una movida temporada en 2022.

Universidad de Chile tiene una sorprendente caja de resonancia y ello bien lo sabe una figura que salió con polémica. Luego de un entrevero con un compañero, se despidió entre críticas: ese es el caso de Ronnie Fernández.

En conversación con el podcast Jugada Nacional de AS Chile y el Sifup, el delantero (actualmente en Palestino) habló de su paso por el conjunto universitario y lanzó una feroz advertencia.

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¿Cuál? Nunca fue el antagonista de la película. A pesar de que se le acusó de malos tratos a sus colegas más jóvenes y de enfrascarse en una discusión con Cristóbal Campos, el atacante dejó claro su actuar.

Se me pintó como el villano de una historia mal contada, porque después las cosas se supieron y terminé teniendo razón en muchas de ellas (…) Uno tiene que saber canalizar esas cosas“, comenzó señalando.

“Estos tiempos te empujan a querer decir todo y salir a hablar, porque existen muchas formas de expresarse públicamente. Uno sube una historia y se puede volver viral”, agregó.

Ronnie Fernández llegó a ser capitán de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Ronnie Fernández llegó a ser capitán de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El reclamo de Ronnie Fernández en Universidad de Chile

Luego, el ariete de 35 años le envió un potente consejo a la institución azul: debe llevar de otra manera sus conflictos internos. Ello le jugó una mala pasada a él en 2022.

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“Pero existe un respeto que debe mantenerse, independientemente de que haya errores. Uno tiene que aprender a respetar el camarín. Soy de los que más protege eso“, reflexionó.

La U tiene esa falencia: todo se sabe. Y cuando todo se sabe, lo que viene desde afuera no ayuda, sino que genera más daño. Es como cuando uno tiene problemas con su familia”, complementó.

Martín Aliaga
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