Ronnie Fernández habló de su controversial paso por Universidad de Chile. En él, se enfrascó en una discusión con Cristóbal Campos.

Universidad de Chile tiene una sorprendente caja de resonancia y ello bien lo sabe una figura que salió con polémica. Luego de un entrevero con un compañero, se despidió entre críticas: ese es el caso de Ronnie Fernández.

En conversación con el podcast Jugada Nacional de AS Chile y el Sifup, el delantero (actualmente en Palestino) habló de su paso por el conjunto universitario y lanzó una feroz advertencia.

¿Cuál? Nunca fue el antagonista de la película. A pesar de que se le acusó de malos tratos a sus colegas más jóvenes y de enfrascarse en una discusión con Cristóbal Campos, el atacante dejó claro su actuar.

“Se me pintó como el villano de una historia mal contada, porque después las cosas se supieron y terminé teniendo razón en muchas de ellas (…) Uno tiene que saber canalizar esas cosas“, comenzó señalando.

“Estos tiempos te empujan a querer decir todo y salir a hablar, porque existen muchas formas de expresarse públicamente. Uno sube una historia y se puede volver viral”, agregó.

Ronnie Fernández llegó a ser capitán de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El reclamo de Ronnie Fernández en Universidad de Chile

Luego, el ariete de 35 años le envió un potente consejo a la institución azul: debe llevar de otra manera sus conflictos internos. Ello le jugó una mala pasada a él en 2022.

“Pero existe un respeto que debe mantenerse, independientemente de que haya errores. Uno tiene que aprender a respetar el camarín. Soy de los que más protege eso“, reflexionó.

“La U tiene esa falencia: todo se sabe. Y cuando todo se sabe, lo que viene desde afuera no ayuda, sino que genera más daño. Es como cuando uno tiene problemas con su familia”, complementó.