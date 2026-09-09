La tremenda noticia doble que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo y que ilusiona al Cacique

Colo Colo ya empieza a colocar el foco en lo que será su próximo encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a Deportes Concepción.
Para lo que será este duelo, el estratega Fernando Ortiz podría recibir una tremenda noticia doble, en la que recupera a dos importantes jugadores para lo que sería este compromiso.
Se trata de los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, quienes dejarían atrás sus problemas físicos, que lo dejaron fuera del reciente duelo ante Huachipato y podrían volver ante el ‘León de Collao’.
Está información fue entregada en Radio Cooperativa, en la que señalaron que ambos jugadores ya se sumaron a los trabajos con sus compañeros de forma normal y compiten por ganarse un puesto para el próximo partido.
Sosa puede volver a ser opción en Colo Colo | Foto: Photosport
De esta forma, Ortiz recibe esta importante noticia para su zaga, en la que recupera a dos jugadores claves en su defensa y hoy su duda estaría en poder encontrar al reemplazante de Arturo Vidal, que no podrá estar disponible por acumulación de tarjetas amarillas.
El duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción se disputará este domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.
Un dolor de cabeza para Fernando Ortiz: ¿Quién atajará en Colo Colo ante las ausencias de Vozinha y Gabriel Maureira?
En Síntesis
- Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción el domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.
- El técnico Fernando Ortiz recupera a los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa tras recuperarse.
- Arturo Vidal no jugará en Colo Colo por acumulación de tarjetas amarillas.