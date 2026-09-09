La tremenda noticia doble que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo y que ilusiona al Cacique

El entrenador Fernando Ortiz recibió esta tremenda noticia en Colo Colo para su próximo duelo.

Colo Colo ya empieza a colocar el foco en lo que será su próximo encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a Deportes Concepción.

Para lo que será este duelo, el estratega Fernando Ortiz podría recibir una tremenda noticia doble, en la que recupera a dos importantes jugadores para lo que sería este compromiso.

Se trata de los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, quienes dejarían atrás sus problemas físicos, que lo dejaron fuera del reciente duelo ante Huachipato y podrían volver ante el ‘León de Collao’.

Está información fue entregada en Radio Cooperativa, en la que señalaron que ambos jugadores ya se sumaron a los trabajos con sus compañeros de forma normal y compiten por ganarse un puesto para el próximo partido.

Sosa puede volver a ser opción en Colo Colo | Foto: Photosport

De esta forma, Ortiz recibe esta importante noticia para su zaga, en la que recupera a dos jugadores claves en su defensa y hoy su duda estaría en poder encontrar al reemplazante de Arturo Vidal, que no podrá estar disponible por acumulación de tarjetas amarillas.

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El duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción se disputará este domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

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