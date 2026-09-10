El delantero de Deportes La Serena abordó el compromiso de este domingo 13 de septiembre en el Estadio La Portada.

Universidad de Chile tiene un importante desafío: visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera. Un duelo clave para el elenco estudiantil en la búsqueda de su clasificación internacional.

Sin embargo, no tendrá una misión de fácil realización. Así lo manifestó un delantero granate que vistió la camiseta azul en el pasado. ¿Su nombre? Ángelo Henríquez.

El atacante de 32 años anticipó el compromiso contra el club que lo formó y no titubeó: hay que conseguir los tres puntos como sea. También lucha por un cupo rumbo a competencias continentales.

“Hay que estar con la mayor energía, la mayor agresividad y la actitud en todos los partido. Es un lindo partido por muchas cosas. Jugar este tipo de partidos te da más visibilidad”, lanzó.

Sobre la misma línea, el goleador agregó: “Mucha más gente ve este tipo de encuentros, va a haber más gente en el estadio y atenta en la televisión. Para todos es una gran motivación”.

Ángelo Henríquez ya vive el duelo vs. Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Ángelo Henríquez enfrentará a Universidad de Chile

Finalmente, el ariete aleonó a sus compañeros para alcanzar la victoria contra la escuadra universitaria. En la antesala, Deportes La Serena marcha novena con 35 puntos y está quedando fuera de Copa Sudamericana.

“Nos podemos meter en la pelea por clasificar a alguna copa, así que ese es el foco. Tenemos que sumar en la mayor cantidad de partidos posible enemos que enfrentarlos como una guerra, con la desesperación de ganar”, cerró.