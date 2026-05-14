Darío Osorio toca la gloria en Europa y conquista su segundo título con Midtjylland

Una gran jornada fue la que vivió el jugador nacional Darío Osorio dentro del fútbol danés junto a su Midtjylland, en la que el ex Universidad de Chile sumó su segundo título en Europa.

El Midtjylland se impuso por la cuenta mínima ante el Copenhague en la final de la Copa de Dinamarca, la que significa un título para la ‘Joya de Hijuelas’ en su carrera.

El seleccionado nacional fue titular, cumpliendo un gran desempeño dentro de su equipo en lo que fue esta victoria y terminó siendo sustituido a los 86′ por Kevin Mbabu.

Con el solitario tanto del koreano Han-Beom Lee, el Midtjylland pudo quedarse con este apretado compromiso que se disputó en el Parken de Copenghagen y logró terminar la temporada 25/26 con un título.

Osorio y un nuevo título en DInamarca | Foto: Instagram

De esta forma, Darío Osorio consigue su segundo campeonato con el Midtjylland en Dinamarca, en la que el primero fue la Superliga de Dinamarca en la temporada 23/24.

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Ahora, Osorio ya empieza a ponerle punto final a lo que fue su temporada en el fútbol danés con el Midtjylland. en la que muchos ya apuntan a que pudo haber sido la última ante el gran interés que tienen varios equipos europeos por el ex U. de Chile.

En Síntesis

Darío Osorio conquistó su segundo título en Europa tras ganar la Copa de Dinamarca .

conquistó su segundo título en Europa tras ganar la . El Midtjylland venció 1-0 al Copenhague con un gol del coreano Han-Beom Lee .

venció 1-0 al Copenhague con un gol del coreano . La escuadra danesa finalizó la temporada 25/26 obteniendo el trofeo en el estadio Parken.