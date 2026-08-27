VIDEO | Mientras define su futuro: Darío Osorio se luce con un megagolazo para el Midtjylland en la Conference League

Revisa lo que fue el megagolazo que anotó Darío Osorio para el Midtjylland en la UEFA Conference League.

El jugador nacional, Darío Osorio ha vivido días bastante agitados y todo esto sobre lo que es su futuro, en la que dentro de este mercado de pases en el fútbol europeo, ha llamado la atención de varios equipos, quienes siguen de cerca sus pasos.

Mientras espera por conocer que será de su futuro en el fútbol europeo en la temporada 26/27, el ex Universidad de Chile mantiene su foco dentro del Midtjylland.

En esta jornada, el jugador nacional fue titular en el duelo por la fase de clasificación a la UEFA Conference League, en la que su equipo se enfrenta al HNK Rijeka, en la que llegaba a Croacia con un positivo resultado de 2-0 en la ida.

Para este partido de vuelta, el seleccionado chileno se lució con un tremendo golazo para su equipo, en lo que es la victoria de su Midtjylland por 4-1 en condición de visitante, la que lo deja como clasificado a la la UEFA Conference League.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE DARÍO OSORIO