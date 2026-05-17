El Gerente Deportivo de la Universidad de Chile contó la firme sobre el futuro de este jugador.

Universidad de Chile ha hecho noticia en los últimos días y todo esto tras anunciar la renovación de Lucas Assadi, en donde la dirigencia azul ya se ha empezado a mover con todo para ver las extensiones de contratos de los jugadores pensando en las próximas temporadas.

Sobre esto, en esta jornada el Gerente Deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo conversó con ‘La Magia Azul’ y se refirió a la situación de Marcelo Díaz, quien termina contrato con el club a final de temporada.

“Con Chelo en parte mía personal y del club, la realidad que tenemos una relación muy cercana con él, día a día conversamos y tomamos café, está preocupado de muchas cosas en el club, ama al club, su aporte es muy importante tanto dentro como fuera de la cancha como capitán”, parte indicando Mayo.

Siguiendo en aquello, el gerente azul fue muy claro en indicar de que la continuidad de Marcelo Díaz en la Universidad de Chile dependerá en gran parte de él y su deseo de seguir vigente en su carrera futbolística.

Mayo habla del futuro de Díaz | Foto: Photosport

“Por todo lo que le ha entregado al club en su primera etapa, ahora que nos vino a ayudar en esta transición, él se ha ganado la posibilidad de decidir hasta cuando jugará, él también es inteligente y competitivo, es grande para saber hasta cuando le va a dar el cuerpo”, remarca.

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Concluyendo, Mayo le pasa toda la pelota a Marcelo Díaz en base a su permanencia en el club, en el que indica que ya llegará la instancia en la que ‘Carepato’ tomará su decisión sobre si extenderá su vínculo con la U o pondrá fin a su carrera.

“Él lo va a decidir, lo hemos conversado, está muy bien esa relación de ver ese momento justo, así que no habrá problema y él cuando decida dejar el fútbol, se va a despedir en su casa, con toda la gente cómo tiene que ser por todo lo que le ha entregado al club. Va a depender de él”, cerró.

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